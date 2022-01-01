Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100V
Арт. X393405
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX 100 V обладает функцией ускоренного нагрева благодаря наличию второго нагревательного элемента. Данный агрегат предназначен для вертикальной настенной установки. Накопительный резервуар выполнен из нержавеющей стали и вмещает 100 литров воды. При помощи встроенного электронного термометра осуществляется точный контроль температуры воды в баке. Функция ECO обеспечивает автоматическое очищение воды и внутренних стенок бака от бактерий.
Преимущества
- Безопасность. Система ABS 2.0, включающая в себя устройство защитного отключения, обеспечивает безопасность эксплуатации данного устройства
- Защита от бактерий. Функция ЕСО запускает автоматический цикл очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий, во время которого подбирается оптимальная температура и скорость нагрева воды
- Долговечность. Бак выполнен из высококачественной нержавеющей стали с дополнительной обработкой, которая значительно увеличивает срок службы электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO ECO INOX 100 V
- Возможен ускоренный нагрев воды благодаря наличию второго тена (1.5 квт+1 квт)
- В данной модели предусмотрена активная электрическая защита и защита от включения без воды
- При создании водонагревателя применена сварка micro plazma tig
- Накопительны бак прошел тестирование при давлении 16 атм.
- В данной модели установлен электронный термометр
- Система автодиагностики обеспечивает контроль и своевременное обслуживание агрегата
- Nanomix - система распределения воды в баке
- Теплоизоляция выполнена из пенополиуретана, что значительно минимизирует потери тепла
- Автоклавный фланец упрощает профилактику
- Защита от перегрева