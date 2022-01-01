Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100V
    Арт. X393405
    Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100V
    Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100V
      Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100V
      Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100V

      Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393405

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX 100 V обладает функцией ускоренного нагрева благодаря наличию второго нагревательного элемента. Данный агрегат предназначен для вертикальной настенной установки. Накопительный резервуар выполнен из нержавеющей стали и вмещает 100 литров воды. При помощи встроенного электронного термометра осуществляется точный контроль температуры воды в баке. Функция ECO обеспечивает автоматическое очищение воды и внутренних стенок бака от бактерий.

        Преимущества

        • Безопасность. Система ABS 2.0, включающая в себя устройство защитного отключения, обеспечивает безопасность эксплуатации данного устройства
        • Защита от бактерий. Функция ЕСО запускает автоматический цикл очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий, во время которого подбирается оптимальная температура и скорость нагрева воды
        • Долговечность. Бак выполнен из высококачественной нержавеющей стали с дополнительной обработкой, которая значительно увеличивает срок службы электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO ECO INOX 100 V
        • Возможен ускоренный нагрев воды благодаря наличию второго тена (1.5 квт+1 квт)
        • В данной модели предусмотрена активная электрическая защита и защита от включения без воды
        • При создании водонагревателя применена сварка micro plazma tig
        • Накопительны бак прошел тестирование при давлении 16 атм.
        • В данной модели установлен электронный термометр
        • Система автодиагностики обеспечивает контроль и своевременное обслуживание агрегата
        • Nanomix - система распределения воды в баке
        • Теплоизоляция выполнена из пенополиуретана, что значительно минимизирует потери тепла
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику
        • Защита от перегрева