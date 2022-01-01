Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100V

Преимущества

Безопасность. Система ABS 2.0, включающая в себя устройство защитного отключения, обеспечивает безопасность эксплуатации данного устройства

Защита от бактерий. Функция ЕСО запускает автоматический цикл очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий, во время которого подбирается оптимальная температура и скорость нагрева воды

Долговечность. Бак выполнен из высококачественной нержавеющей стали с дополнительной обработкой, которая значительно увеличивает срок службы электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO ECO INOX 100 V

Возможен ускоренный нагрев воды благодаря наличию второго тена (1.5 квт+1 квт)

В данной модели предусмотрена активная электрическая защита и защита от включения без воды

При создании водонагревателя применена сварка micro plazma tig

Накопительны бак прошел тестирование при давлении 16 атм.

В данной модели установлен электронный термометр

Система автодиагностики обеспечивает контроль и своевременное обслуживание агрегата

Nanomix - система распределения воды в баке

Теплоизоляция выполнена из пенополиуретана, что значительно минимизирует потери тепла

Автоклавный фланец упрощает профилактику

Защита от перегрева

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX 100 V обладает функцией ускоренного нагрева благодаря наличию второго нагревательного элемента. Данный агрегат предназначен для вертикальной настенной установки. Накопительный резервуар выполнен из нержавеющей стали и вмещает 100 литров воды. При помощи встроенного электронного термометра осуществляется точный контроль температуры воды в баке. Функция ECO обеспечивает автоматическое очищение воды и внутренних стенок бака от бактерий.