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Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 30V Slim
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Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 30V Slim
    Арт. X393406
    Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 30V Slim
    Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 30V Slim
      Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 30V Slim
      Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 30V Slim

      Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 30V Slim

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393406

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • ARISTON ABS PRO ECO PW 30 V SLIM - настенный накопительный электрический водонагреватель с ускоренным нагревом воды эксклюзивным покрытием бака AG+, электронным термостатом и узким диаметром.

        Преимущества

        • Ускоренный нагрев воды благодаря наличию второго тэна (1.5 квт+1квт)
        • Abs 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (узо)
        • Активная электрическая защита
        • Защита от включения без воды
        • Eco - профессиональная система защиты от бактерий
        • Покрытие ag+ для защиты от коррозии и очищения воды
        • Узкая цилиндрическая форма бака (slim)
        • Сварка micro plazma tig
        • Тестирование бака при 16 атм.
        • Увеличенный магниевый анод для Дополнительной защиты
        • Электронный термометр
        • Система автодиагностики
        • Nanomix - система распределения воды в баке
        • Защита от перегрева