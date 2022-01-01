Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 30V Slim
Арт. X393406
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- ARISTON ABS PRO ECO PW 30 V SLIM - настенный накопительный электрический водонагреватель с ускоренным нагревом воды эксклюзивным покрытием бака AG+, электронным термостатом и узким диаметром.
Преимущества
- Ускоренный нагрев воды благодаря наличию второго тэна (1.5 квт+1квт)
- Abs 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (узо)
- Активная электрическая защита
- Защита от включения без воды
- Eco - профессиональная система защиты от бактерий
- Покрытие ag+ для защиты от коррозии и очищения воды
- Узкая цилиндрическая форма бака (slim)
- Сварка micro plazma tig
- Тестирование бака при 16 атм.
- Увеличенный магниевый анод для Дополнительной защиты
- Электронный термометр
- Система автодиагностики
- Nanomix - система распределения воды в баке
- Защита от перегрева