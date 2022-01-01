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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65V Slim
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65V Slim
    Арт. X393408
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65V Slim

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65V Slim

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393408

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65 V Slim имеет два нагревательных элемента и бак из нержавеющей стали. Для безопасность использования аппарат оснащен устройством защитного отключения, защитой от перегрева и работу всухую. Технология сварки MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность накопительного резервуара. Встроенный электронный термометр позволяет контролировать температуру нагрева воды.

        Преимущества

        • Безопасность. Система безопасности ABS 2.0 состоит из устройства защитного отключения, активной электрической защиты, а также защиты от включения без воды
        • Быстрый нагрев воды. За счет наличия дополнительного нагревательного элемента (1,5+1,0 кВт) возможен ускоренный нагрев воды
        • Надежность. Накопительный резервуар электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65 V Slim выполнен из качественной нержавеющей стали
        • ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
        • Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность
        • Встроенный электронный термометр
        • NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
        • Защита от перегрева
        • Антиоксидная защита
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
        • Тестирование бака при 16 атм.
        • Теплоизоляция из пенополиуретана
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
        • Система автодиагностики