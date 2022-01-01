Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65V Slim
Арт. X393408
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65 V Slim имеет два нагревательных элемента и бак из нержавеющей стали. Для безопасность использования аппарат оснащен устройством защитного отключения, защитой от перегрева и работу всухую. Технология сварки MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность накопительного резервуара. Встроенный электронный термометр позволяет контролировать температуру нагрева воды.
Преимущества
- Безопасность. Система безопасности ABS 2.0 состоит из устройства защитного отключения, активной электрической защиты, а также защиты от включения без воды
- Быстрый нагрев воды. За счет наличия дополнительного нагревательного элемента (1,5+1,0 кВт) возможен ускоренный нагрев воды
- Надежность. Накопительный резервуар электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO ECO INOX PW 65 V Slim выполнен из качественной нержавеющей стали
- ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
- Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность
- Встроенный электронный термометр
- NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
- Защита от перегрева
- Антиоксидная защита
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
- Тестирование бака при 16 атм.
- Теплоизоляция из пенополиуретана
- Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
- Система автодиагностики