Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 150 V

Преимущества

Безопасность. Водонагреватель оснащен системой ABS 2.0, включающей в себя устройство защитного отключения, электрическую защиту и защиту от работы без воды

Очищение воды от бактерий. Предусмотрена функция ECO - автоматический цикл очищения воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий

Точность. Встроенный электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды

Защита от коррозии. Внутренний бак оснащен покрытием Silver Protection - для защиты от коррозии и очищения воды

Бак водонагревателя имеет цилиндрическую форму

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов

Предохранительный клапан на 7 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston Pro Eco 150 V

NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время

Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла

Автоклавный фланец упрощает профилактику

Защита от перегрева

Время нагрева воды до 45 градусов - 4 часа 35 минут

Тестирование бака при 16 атм.

Электрический накопительный водонагреватель Ariston Pro Eco 150 V предназначен для вертикальной установки. Подводка водопроводных труб осуществляется в нижней части корпуса водонагревателя. Система безопасности ABS 2.0 увеличивает надежность и долговечность работы аппарата. Функция ECO обеспечивает очищение воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий и микроорганизмов. За счет электронного термометра достигается точность контроля температуры воды в баке. Медленное остывание воды в накопительном резервуаре обеспечивается плотной теплоизоляцией из пенополиуретана.