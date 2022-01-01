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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 150 V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 150 V
    Арт. X393422
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 150 V
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 150 V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 150 V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 150 V

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 150 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393422

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston Pro Eco 150 V предназначен для вертикальной установки. Подводка водопроводных труб осуществляется в нижней части корпуса водонагревателя. Система безопасности ABS 2.0 увеличивает надежность и долговечность работы аппарата. Функция ECO обеспечивает очищение воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий и микроорганизмов. За счет электронного термометра достигается точность контроля температуры воды в баке. Медленное остывание воды в накопительном резервуаре обеспечивается плотной теплоизоляцией из пенополиуретана.

        Преимущества

        • Безопасность. Водонагреватель оснащен системой ABS 2.0, включающей в себя устройство защитного отключения, электрическую защиту и защиту от работы без воды
        • Очищение воды от бактерий. Предусмотрена функция ECO - автоматический цикл очищения воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
        • Точность. Встроенный электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды
        • Защита от коррозии. Внутренний бак оснащен покрытием Silver Protection - для защиты от коррозии и очищения воды
        • Бак водонагревателя имеет цилиндрическую форму
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
        • Предохранительный клапан на 7 бар
        • Два точных датчика температуры NTC
        • Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston Pro Eco 150 V
        • NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
        • Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику
        • Защита от перегрева
        • Время нагрева воды до 45 градусов - 4 часа 35 минут
        • Тестирование бака при 16 атм.