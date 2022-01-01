Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 150 V
Арт. X393422
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston Pro Eco 150 V предназначен для вертикальной установки. Подводка водопроводных труб осуществляется в нижней части корпуса водонагревателя. Система безопасности ABS 2.0 увеличивает надежность и долговечность работы аппарата. Функция ECO обеспечивает очищение воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий и микроорганизмов. За счет электронного термометра достигается точность контроля температуры воды в баке. Медленное остывание воды в накопительном резервуаре обеспечивается плотной теплоизоляцией из пенополиуретана.
Преимущества
- Безопасность. Водонагреватель оснащен системой ABS 2.0, включающей в себя устройство защитного отключения, электрическую защиту и защиту от работы без воды
- Очищение воды от бактерий. Предусмотрена функция ECO - автоматический цикл очищения воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
- Точность. Встроенный электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды
- Защита от коррозии. Внутренний бак оснащен покрытием Silver Protection - для защиты от коррозии и очищения воды
- Бак водонагревателя имеет цилиндрическую форму
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
- Предохранительный клапан на 7 бар
- Два точных датчика температуры NTC
- Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston Pro Eco 150 V
- NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
- Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла
- Автоклавный фланец упрощает профилактику
- Защита от перегрева
- Время нагрева воды до 45 градусов - 4 часа 35 минут
- Тестирование бака при 16 атм.