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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim
    Арт. X393413
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393413
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 30 V SLIM оснащен баком узкой цилиндрической формы. Благодаря наличию дополнительного нагревательного элемента возможен ускоренный нагрев воды. Система ABS2.0 обеспечивает безопасность работы водонагревателя. Для контроля температуры нагрева воды предусмотрен встроенный электронный термометр. Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии.

        Преимущества

        • ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO ECO PW 30 V SLIM от бактерий
        • Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность
        • NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
        • Защита от перегрева
        • Покрытие внутренней поверхности водонагревателя Ag+ обеспечивает защиту от коррозии и очищение воды
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
        • Тестирование бака при 16 атм
        • Увеличенный магниевый анод для защиты от коррозии
        • Система автодиагностики