Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim
Арт. X393413
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Да
|
Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 30 V SLIM оснащен баком узкой цилиндрической формы. Благодаря наличию дополнительного нагревательного элемента возможен ускоренный нагрев воды. Система ABS2.0 обеспечивает безопасность работы водонагревателя. Для контроля температуры нагрева воды предусмотрен встроенный электронный термометр. Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии.
Преимущества
- ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO ECO PW 30 V SLIM от бактерий
- Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность
- NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
- Защита от перегрева
- Покрытие внутренней поверхности водонагревателя Ag+ обеспечивает защиту от коррозии и очищение воды
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
- Тестирование бака при 16 атм
- Увеличенный магниевый анод для защиты от коррозии
- Система автодиагностики