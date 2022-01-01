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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 65V SLIM
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 65V SLIM
    Арт. X3933803
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 65V SLIM
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 65V SLIM
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 65V SLIM
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 65V SLIM

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 65V SLIM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3933803

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 65 V SLIM предназначен для настенной установки в вертикальном положении. Данный агрегат оснащен баком на 65 литров. Время нагрева воды до температуры 45 градусов составляет 2 часа 31 минута. В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар и электрический кабель. Накопительный бак данного водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму. Для защиты резервуара от коррозии предусмотрено покрытие Ag+ и увеличенный магниевый анод.

        Преимущества

        • Безопасность эксплуатации. Водонагреватель оснащен системой безопасности ABS, которая включает в себя защитное устройство от утечек и удара током, термостат безопасности и защитный клапан от избыточного давления
        • Очищение воды и защита от коррозии. Благодаря покрытию внутренней поверхности бака Ag+ обеспечивается защита бака от коррозии и очищение воды
        • Удобство пользования. За счет технологии распределения воды в баке Nanomix осуществляется получение большего количества горячей воды за меньший промежуток времени
        • Водонагреватель оснащен баком узкой цилиндрической формы
        • Благодаря сварке Micro Plazma Tig обеспечивается прочность накопительного бака в сварных швах
        • Тестирование бака при 16 атм.
        • Для защиты резервуара от коррозии предусмотрен увеличенный магниевый анод
        • В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар
        • За счет теплоизоляции из пенополиуретана осуществляется медленное остывание воды в баке и экономичное энергопотребление
        • Гарантия на бак - 3 года
        • Простота профилактики электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO R 65 V SLIM достигается благодаря автоклавному фланцу