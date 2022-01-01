Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 65V SLIM

Преимущества

Безопасность эксплуатации. Водонагреватель оснащен системой безопасности ABS, которая включает в себя защитное устройство от утечек и удара током, термостат безопасности и защитный клапан от избыточного давления

Очищение воды и защита от коррозии. Благодаря покрытию внутренней поверхности бака Ag+ обеспечивается защита бака от коррозии и очищение воды

Удобство пользования. За счет технологии распределения воды в баке Nanomix осуществляется получение большего количества горячей воды за меньший промежуток времени

Водонагреватель оснащен баком узкой цилиндрической формы

Благодаря сварке Micro Plazma Tig обеспечивается прочность накопительного бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм.

Для защиты резервуара от коррозии предусмотрен увеличенный магниевый анод

В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар

За счет теплоизоляции из пенополиуретана осуществляется медленное остывание воды в баке и экономичное энергопотребление

Гарантия на бак - 3 года

Простота профилактики электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO R 65 V SLIM достигается благодаря автоклавному фланцу

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 65 V SLIM предназначен для настенной установки в вертикальном положении. Данный агрегат оснащен баком на 65 литров. Время нагрева воды до температуры 45 градусов составляет 2 часа 31 минута. В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар и электрический кабель. Накопительный бак данного водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму. Для защиты резервуара от коррозии предусмотрено покрытие Ag+ и увеличенный магниевый анод.