Водонагреватель Ariston ABS SHAPE 15 UR
Арт. X393507
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|15
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Мощность, кВт
|1.2
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|эмаль
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|360x360x300
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Способ установки
|вертикальный
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS SHAPE 15 UR устанавливается под раковину за счет верхней подводки труб. Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму и обеспечивает экономичный расход электроэнергии. Внутренние стенки бака покрыты специальной титановой эмалью. Магниевый анод обеспечивает дополнительную защиту бака от коррозии.
Преимущества
- Высокое качество. Изнутри бак электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS SHAPE 15 UR покрыт специальной титановой эмалью (TITANIUM PLUS)
- Эффективность. Функция NANOMIX - позволяет получить больше горячей воды за меньшее время
- Предназначен для снабжения горячей водой городские квартиры или небольшие частные дома
- За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму
- На корпусе водонагревателя расположен терморегулятор, с помощью которого можно выбрать оптимальную температуру нагрева воды
- Магниевый анод - для защиты бака от коррозии
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает надежность сварных швов
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
- SELF-CLEANING - защита ТЭНа от накипи
- Данный водонагреватель предназначен для установки под раковиной за счет верхней подводки труб