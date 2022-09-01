Преимущества

Высокое качество. Изнутри бак электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS SHAPE 15 UR покрыт специальной титановой эмалью (TITANIUM PLUS)

Эффективность. Функция NANOMIX - позволяет получить больше горячей воды за меньшее время

Предназначен для снабжения горячей водой городские квартиры или небольшие частные дома

За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму

На корпусе водонагревателя расположен терморегулятор, с помощью которого можно выбрать оптимальную температуру нагрева воды

Магниевый анод - для защиты бака от коррозии

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает надежность сварных швов

Предохранительный клапан на 8 бар

Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя

SELF-CLEANING - защита ТЭНа от накипи

Данный водонагреватель предназначен для установки под раковиной за счет верхней подводки труб

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS SHAPE 15 UR устанавливается под раковину за счет верхней подводки труб. Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму и обеспечивает экономичный расход электроэнергии. Внутренние стенки бака покрыты специальной титановой эмалью. Магниевый анод обеспечивает дополнительную защиту бака от коррозии.