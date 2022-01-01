Преимущества

Безопасность эксплуатации. Система безопасности ABS 2.0 включает в себя устройство защитного отключения, активную электрическую защиту и защиту от работы без воды

Защита от бактерий. Предусмотрена профессиональная система защиты воды и внутренней поверхности электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS INOX PW 100 от бактерий ECO

Быстрый нагрев воды. Данный аппарат оснащен дополнительным нагревательным элементом (1,5+1 кВт) для ускоренного нагрева воды

Внутренний бак аппарата изготовлен из нержавеющей стали

Водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально

Электронный термометр

На лицевой части корпуса агрегата расположен дискретный дисплей (шаг - 10 градусов)

Внешний корпус выполнен из пластика белого цвета с черными матовыми нижней и верхней крышками

Технология Nanomix обеспечивает нагрев большего количества воды за меньшее время

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 100 используется для подготовки горячей воды. Данный аппарат оснащен внутренний баком на 100 литров. Система ABS 2.0 увеличивает безопасность эксплуатации водонагревателя . Предусмотрена функция очищения воды и внутренней поверхности агрегата от бактерий (ECO). Водонагреватель имеет два нагревательных элемента, (1,5+1 кВт) позволяющих задействовать частичную или полную мощность нагрева. Материал бака - нержавеющая сталь.