Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 100
Арт. X3932964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 100 используется для подготовки горячей воды. Данный аппарат оснащен внутренний баком на 100 литров. Система ABS 2.0 увеличивает безопасность эксплуатации водонагревателя . Предусмотрена функция очищения воды и внутренней поверхности агрегата от бактерий (ECO). Водонагреватель имеет два нагревательных элемента, (1,5+1 кВт) позволяющих задействовать частичную или полную мощность нагрева. Материал бака - нержавеющая сталь.
Преимущества
- Безопасность эксплуатации. Система безопасности ABS 2.0 включает в себя устройство защитного отключения, активную электрическую защиту и защиту от работы без воды
- Защита от бактерий. Предусмотрена профессиональная система защиты воды и внутренней поверхности электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS INOX PW 100 от бактерий ECO
- Быстрый нагрев воды. Данный аппарат оснащен дополнительным нагревательным элементом (1,5+1 кВт) для ускоренного нагрева воды
- Внутренний бак аппарата изготовлен из нержавеющей стали
- Водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально
- Электронный термометр
- На лицевой части корпуса агрегата расположен дискретный дисплей (шаг - 10 градусов)
- Внешний корпус выполнен из пластика белого цвета с черными матовыми нижней и верхней крышками
- Технология Nanomix обеспечивает нагрев большего количества воды за меньшее время