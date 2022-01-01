Преимущества

Безопасность эксплуатации. Система безопасности ABS 2.0 включает в себя устройство защитного отключения, активную электрическую защиту и защиту от работы без воды

Защита от бактерий. Предусмотрена профессиональная система защиты воды и внутренней поверхности электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS INOX PW 30 от бактерий ECO

Быстрый нагрев воды. Данный аппарат оснащен дополнительным нагревательным элементом (1,5+1 кВт) для ускоренного нагрева воды

Внутренний бак аппарата изготовлен из нержавеющей стали

Водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально

Электронный термометр

На лицевой части корпуса агрегата расположен дискретный дисплей (шаг - 10 градусов)

Внешний корпус выполнен из пластика белого цвета с черными матовыми нижней и верхней крышками

Технология Nanomix обеспечивает нагрев большего количества воды за меньшее время

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30 предназначен для подготовки горячей воды. Аппарат оснащен внутренним резервуаром на 30 литров. Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали для надежности и долговечности эксплуатации. Благодаря системе Nanomix можно получить больше горячей воды за меньшее время. Система ABS 2.0 обеспечивает безопасность использования водонагревателя. Для удобства контроля температуры нагрева воды предусмотрен электронный термометр.