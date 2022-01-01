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Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30
    Арт. X3934
    Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30
    Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30
    Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30
    Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30
      Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30
      Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30
      Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30
      Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30

      Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3934

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30 предназначен для подготовки горячей воды. Аппарат оснащен внутренним резервуаром на 30 литров. Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали для надежности и долговечности эксплуатации. Благодаря системе Nanomix можно получить больше горячей воды за меньшее время. Система ABS 2.0 обеспечивает безопасность использования водонагревателя. Для удобства контроля температуры нагрева воды предусмотрен электронный термометр.

        Преимущества

        • Безопасность эксплуатации. Система безопасности ABS 2.0 включает в себя устройство защитного отключения, активную электрическую защиту и защиту от работы без воды
        • Защита от бактерий. Предусмотрена профессиональная система защиты воды и внутренней поверхности электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS INOX PW 30 от бактерий ECO
        • Быстрый нагрев воды. Данный аппарат оснащен дополнительным нагревательным элементом (1,5+1 кВт) для ускоренного нагрева воды
        • Внутренний бак аппарата изготовлен из нержавеющей стали
        • Водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально
        • Электронный термометр
        • На лицевой части корпуса агрегата расположен дискретный дисплей (шаг - 10 градусов)
        • Внешний корпус выполнен из пластика белого цвета с черными матовыми нижней и верхней крышками
        • Технология Nanomix обеспечивает нагрев большего количества воды за меньшее время