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Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50
    Арт. X393523
    Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50
    Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50
    Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50
    Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50
      Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50
      Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50
      Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50
      Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50

      Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393523

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 50 используется для подготовки горячей воды. Агрегат оснащен накопительным баком на 50 литров воды. Система ECO обеспечивает очищение воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий. Предусмотрена защита от включения без воды и активная электрическая защита. Внутренний резервуар аппарата изготовлен из нержавеющей стали. На лицевой части корпуса расположен дискретный дисплей.

        Преимущества

        • Безопасность эксплуатации. Система безопасности ABS 2.0 включает в себя устройство защитного отключения, активную электрическую защиту и защиту от работы без воды
        • Защита от бактерий. Предусмотрена профессиональная система защиты воды и внутренней поверхности электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS INOX PW 50 от бактерий ECO
        • Быстрый нагрев воды. Данный аппарат оснащен дополнительным нагревательным элементом (1,5+1 кВт) для ускоренного нагрева воды
        • Внутренний бак аппарата изготовлен из нержавеющей стали
        • Водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально
        • Электронный термометр
        • На лицевой части корпуса агрегата расположен дискретный дисплей (шаг - 10 градусов)
        • Внешний корпус выполнен из пластика белого цвета с черными матовыми нижней и верхней крышками
        • Технология Nanomix обеспечивает нагрев большего количества воды за меньшее время