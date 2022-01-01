Преимущества

Очищение воды. Внутренний бак оснащен покрытием Silver Protection - для защиты от коррозии и очищения воды

Быстрый нагрев. За счет второго ТЭНа (1,5+1 кВт) осуществляется быстрый нагрев воды

Контроль. Встроенный электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды

Универсальная установка. Возможна установка как вертикальная, так и горизонтальная установка электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS PW 100

ABS 2.0 - система безопасности, состоящая из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от включения без воды

ECO - профессиональная система защиты от бактерий

Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 3 часа 6 минут (при частичной мощности) или 1 час 51 минуту (при полной мощности)

Бак водонагревателя имеет плоскую форму

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов

Предохранительный клапан на 8 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики

NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время

Защита от замерзания и перегрева

Тестирование бака при 16 атм

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100 оснащен двумя нагревательными элементами мощностью 1,5 и 1 кВт, за счет которых осуществляется быстрый нагрев воды. За счет встроенного электронного термометра обеспечивается удобство и точность контроля температуры воды в баке. Данный водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально. Предусмотрена функция ECO - для очищения воды и внутреннего бака водонагревателя от бактерий.