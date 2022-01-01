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Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100
    Арт. X393273
    Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100
    Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100
    Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100
    Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100
      Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100
      Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100
      Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100
      Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100

      Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393273

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100 оснащен двумя нагревательными элементами мощностью 1,5 и 1 кВт, за счет которых осуществляется быстрый нагрев воды. За счет встроенного электронного термометра обеспечивается удобство и точность контроля температуры воды в баке. Данный водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально. Предусмотрена функция ECO - для очищения воды и внутреннего бака водонагревателя от бактерий.

        Преимущества

        • Очищение воды. Внутренний бак оснащен покрытием Silver Protection - для защиты от коррозии и очищения воды
        • Быстрый нагрев. За счет второго ТЭНа (1,5+1 кВт) осуществляется быстрый нагрев воды
        • Контроль. Встроенный электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды
        • Универсальная установка. Возможна установка как вертикальная, так и горизонтальная установка электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS PW 100
        • ABS 2.0 - система безопасности, состоящая из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от включения без воды
        • ECO - профессиональная система защиты от бактерий
        • Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 3 часа 6 минут (при частичной мощности) или 1 час 51 минуту (при полной мощности)
        • Бак водонагревателя имеет плоскую форму
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
        • Предохранительный клапан на 8 бар
        • Два точных датчика температуры NTC
        • Система автодиагностики
        • NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
        • Защита от замерзания и перегрева
        • Тестирование бака при 16 атм