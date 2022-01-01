Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100
Арт. X393273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 100 оснащен двумя нагревательными элементами мощностью 1,5 и 1 кВт, за счет которых осуществляется быстрый нагрев воды. За счет встроенного электронного термометра обеспечивается удобство и точность контроля температуры воды в баке. Данный водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально. Предусмотрена функция ECO - для очищения воды и внутреннего бака водонагревателя от бактерий.
Преимущества
- Очищение воды. Внутренний бак оснащен покрытием Silver Protection - для защиты от коррозии и очищения воды
- Быстрый нагрев. За счет второго ТЭНа (1,5+1 кВт) осуществляется быстрый нагрев воды
- Контроль. Встроенный электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды
- Универсальная установка. Возможна установка как вертикальная, так и горизонтальная установка электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS PW 100
- ABS 2.0 - система безопасности, состоящая из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от включения без воды
- ECO - профессиональная система защиты от бактерий
- Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 3 часа 6 минут (при частичной мощности) или 1 час 51 минуту (при полной мощности)
- Бак водонагревателя имеет плоскую форму
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Два точных датчика температуры NTC
- Система автодиагностики
- NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
- Защита от замерзания и перегрева
- Тестирование бака при 16 атм