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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30
    Арт. X393271
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393271
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30 оснащен внутренним баком на 30 литров воды. За счет встроенного электронного термометра достигается максимальная точность контроля температуры нагрева воды. Внутреннее покрытие бака Silver Protection очищает воду и защищает бак от коррозии. Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка водонагревателя. Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов. Для надежности и безопасности эксплуатации прибора предусмотрена защита от перегрева и замерзания.

        Преимущества

        • ABS 2.0 - система безопасности, состоящая из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от включения без воды
        • ECO - профессиональная система защиты от бактерий
        • Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 1 час 10 минут (при частичной мощности) или 42 минуты (при полной мощности)
        • Бак водонагревателя имеет плоскую форму
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
        • Предохранительный клапан на 8 бар
        • Два точных датчика температуры NTC
        • Система автодиагностики
        • NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
        • Защита от замерзания и перегрева
        • Тестирование бака при 16 атм