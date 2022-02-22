Преимущества

ABS 2.0 - система безопасности, состоящая из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от включения без воды

ECO - профессиональная система защиты от бактерий

Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 1 час 10 минут (при частичной мощности) или 42 минуты (при полной мощности)

Бак водонагревателя имеет плоскую форму

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов

Предохранительный клапан на 8 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики

NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время

Защита от замерзания и перегрева

Тестирование бака при 16 атм

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30 оснащен внутренним баком на 30 литров воды. За счет встроенного электронного термометра достигается максимальная точность контроля температуры нагрева воды. Внутреннее покрытие бака Silver Protection очищает воду и защищает бак от коррозии. Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка водонагревателя. Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов. Для надежности и безопасности эксплуатации прибора предусмотрена защита от перегрева и замерзания.