Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50

Преимущества

Очищение воды. Внутренний бак с покрытием Silver Protection для защиты от коррозии и очищения воды

Быстрый нагрев. За счет второго ТЭНа (1,5+1 кВт) осуществляется быстрый нагрев воды

Контроль. Встроенный электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды

Универсальная установка. Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS PW 50

ABS 2.0 - система безопасности, состоящая из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от включения без воды

ECO - профессиональная система защиты от бактерий

Бак водонагревателя имеет плоскую форму

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов

Предохранительный клапан на 8 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики

Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 1 час 56 минут (при частичной мощности) или 1 час 10 минут (при полной мощности)

NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получение большего количества воды за меньшее время

Защита от замерзания и перегрева

Тестирование бака при 16 атм.

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50 изготовлен с дополнительным ТЭНом для быстрого нагрева воды. Данный агрегат оснащен баком на 50 литров. Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 1 час 56 минут (при частичной мощности) или 1 час 10 минут (при полной мощности). Внутри бак с серебряным покрытием, которое очищает воду и предохраняет его от коррозии. Водонагреватель может быть установлен вертикально или горизонтально. Для безопасности эксплуатации предусмотрена система ABS 2.0.