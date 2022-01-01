Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50
    Арт. X393272
    Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50
    Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50
    Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50
    Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50
      Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50
      Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50
      Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50
      Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50

      Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393272

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50 изготовлен с дополнительным ТЭНом для быстрого нагрева воды. Данный агрегат оснащен баком на 50 литров. Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 1 час 56 минут (при частичной мощности) или 1 час 10 минут (при полной мощности). Внутри бак с серебряным покрытием, которое очищает воду и предохраняет его от коррозии. Водонагреватель может быть установлен вертикально или горизонтально. Для безопасности эксплуатации предусмотрена система ABS 2.0.

        Преимущества

        • Очищение воды. Внутренний бак с покрытием Silver Protection для защиты от коррозии и очищения воды
        • Быстрый нагрев. За счет второго ТЭНа (1,5+1 кВт) осуществляется быстрый нагрев воды
        • Контроль. Встроенный электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды
        • Универсальная установка. Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS PW 50
        • ABS 2.0 - система безопасности, состоящая из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от включения без воды
        • ECO - профессиональная система защиты от бактерий
        • Бак водонагревателя имеет плоскую форму
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
        • Предохранительный клапан на 8 бар
        • Два точных датчика температуры NTC
        • Система автодиагностики
        • Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 1 час 56 минут (при частичной мощности) или 1 час 10 минут (при полной мощности)
        • NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получение большего количества воды за меньшее время
        • Защита от замерзания и перегрева
        • Тестирование бака при 16 атм.