Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50
Арт. X393272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50 изготовлен с дополнительным ТЭНом для быстрого нагрева воды. Данный агрегат оснащен баком на 50 литров. Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 1 час 56 минут (при частичной мощности) или 1 час 10 минут (при полной мощности). Внутри бак с серебряным покрытием, которое очищает воду и предохраняет его от коррозии. Водонагреватель может быть установлен вертикально или горизонтально. Для безопасности эксплуатации предусмотрена система ABS 2.0.
Преимущества
- Очищение воды. Внутренний бак с покрытием Silver Protection для защиты от коррозии и очищения воды
- Быстрый нагрев. За счет второго ТЭНа (1,5+1 кВт) осуществляется быстрый нагрев воды
- Контроль. Встроенный электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды
- Универсальная установка. Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS PW 50
- ABS 2.0 - система безопасности, состоящая из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от включения без воды
- ECO - профессиональная система защиты от бактерий
- Бак водонагревателя имеет плоскую форму
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Два точных датчика температуры NTC
- Система автодиагностики
- Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 1 час 56 минут (при частичной мощности) или 1 час 10 минут (при полной мощности)
- NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получение большего количества воды за меньшее время
- Защита от замерзания и перегрева
- Тестирование бака при 16 атм.