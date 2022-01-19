Преимущества

ABS 2.0 - система безопасности, состоящая из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от включения без воды

ECO - профессиональная система защиты от бактерий

Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 3 часа 6 минут (при частичной мощности) или 1 час 51 минуту (при полной мощности)

Бак водонагревателя имеет плоскую форму

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов

Предохранительный клапан на 8 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики

NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время

Защита от замерзания и перегрева

Тестирование бака при 16 атм

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80 оснащен баком на 80 литров воды. Внутреннее покрытие бака Silver Protection обеспечивает защиту бака от коррозии и очищает воду. Водонагреватель оснащен двумя ТЭНами, за счет которых осуществляется быстрый нагрев воды. Встроенный электронный термометр увеличивает точность контроля температуры нагрева воды. Водонагреватель можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.