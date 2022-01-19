Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80
Арт. X393277
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Да
|
Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80 оснащен баком на 80 литров воды. Внутреннее покрытие бака Silver Protection обеспечивает защиту бака от коррозии и очищает воду. Водонагреватель оснащен двумя ТЭНами, за счет которых осуществляется быстрый нагрев воды. Встроенный электронный термометр увеличивает точность контроля температуры нагрева воды. Водонагреватель можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Преимущества
- ABS 2.0 - система безопасности, состоящая из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от включения без воды
- ECO - профессиональная система защиты от бактерий
- Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 3 часа 6 минут (при частичной мощности) или 1 час 51 минуту (при полной мощности)
- Бак водонагревателя имеет плоскую форму
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Два точных датчика температуры NTC
- Система автодиагностики
- NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
- Защита от замерзания и перегрева
- Тестирование бака при 16 атм