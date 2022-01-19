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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80
4.4
10
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80
    Арт. X393277
    4.4
    10
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393277
      4.4
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80 оснащен баком на 80 литров воды. Внутреннее покрытие бака Silver Protection обеспечивает защиту бака от коррозии и очищает воду. Водонагреватель оснащен двумя ТЭНами, за счет которых осуществляется быстрый нагрев воды. Встроенный электронный термометр увеличивает точность контроля температуры нагрева воды. Водонагреватель можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

        Преимущества

        • ABS 2.0 - система безопасности, состоящая из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от включения без воды
        • ECO - профессиональная система защиты от бактерий
        • Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 3 часа 6 минут (при частичной мощности) или 1 час 51 минуту (при полной мощности)
        • Бак водонагревателя имеет плоскую форму
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
        • Предохранительный клапан на 8 бар
        • Два точных датчика температуры NTC
        • Система автодиагностики
        • NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
        • Защита от замерзания и перегрева
        • Тестирование бака при 16 атм