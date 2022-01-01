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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 STAB 560 THERM MT
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 STAB 560 THERM MT
    Арт. X393862
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 STAB 560 THERM MT

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 STAB 560 THERM MT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393862

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Бельгия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 STAB 560 THER MO VS EU оснащен стальным внутренним баком объемом 200 литров. Изнутри накопительный резервуар покрыт составом Titanium+. Внешний корпус выполнен из металла и имеет цилиндрическую форму. В комплект поставки входит предохранительный клапан.

        Преимущества

        • Предохранительный клапан в комплекте
        • Напольная вертикальная установка электрического накопительного водонагревателя Ariston ARI 200 STAB 560 THER MO VS EU
        • Металлический внешний корпус
        • Стальной внутренний бак объемом 200 литров с покрытием Titanium+
        • Время нагрева (ΔT=45°С) 3 ч 45 мин
        • Цилиндрическая форма корпуса