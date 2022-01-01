Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 STAB 560 THERM MT
Арт. X393862
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Бельгия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 STAB 560 THER MO VS EU оснащен стальным внутренним баком объемом 200 литров. Изнутри накопительный резервуар покрыт составом Titanium+. Внешний корпус выполнен из металла и имеет цилиндрическую форму. В комплект поставки входит предохранительный клапан.
Преимущества
- Предохранительный клапан в комплекте
- Напольная вертикальная установка электрического накопительного водонагревателя Ariston ARI 200 STAB 560 THER MO VS EU
- Металлический внешний корпус
- Стальной внутренний бак объемом 200 литров с покрытием Titanium+
- Время нагрева (ΔT=45°С) 3 ч 45 мин
- Цилиндрическая форма корпуса