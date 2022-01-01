Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 STAB 560 THERM MT

Преимущества

Предохранительный клапан в комплекте

Напольная вертикальная установка электрического накопительного водонагревателя Ariston ARI 200 STAB 560 THER MO VS EU

Металлический внешний корпус

Стальной внутренний бак объемом 200 литров с покрытием Titanium+

Время нагрева (ΔT=45°С) 3 ч 45 мин

Цилиндрическая форма корпуса

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 STAB 560 THER MO VS EU оснащен стальным внутренним баком объемом 200 литров. Изнутри накопительный резервуар покрыт составом Titanium+. Внешний корпус выполнен из металла и имеет цилиндрическую форму. В комплект поставки входит предохранительный клапан.