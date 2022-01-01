Водонагреватель газовый ARISTON GIWH 13 PA

Преимущества:

Функция охлаждения теплообменника при выключении колонки;

Медленное зажигание;

Устойчивая работа при слабом давлении воды и газа;

Контроль отвода продуктов сгорания.

Газовая колонка Ariston FAST GIWH 13 PA - представляет собой водонагреватель газовый проточного типа, представленный в особо прочном корпусе с защитными покрытием и оборудованный открытой камерой сгорания. Такое оборудование отлично подходит для использования в помещениях жилого типа и всегда при работе характеризуется высокой степенью безопасности.