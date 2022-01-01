Водонагреватель газовый ARISTON GIWH 13 PA
Арт. X1695690
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|10
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Габариты, мм
|220x375x611
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовая колонка Ariston FAST GIWH 13 PA - представляет собой водонагреватель газовый проточного типа, представленный в особо прочном корпусе с защитными покрытием и оборудованный открытой камерой сгорания. Такое оборудование отлично подходит для использования в помещениях жилого типа и всегда при работе характеризуется высокой степенью безопасности.
Преимущества:
- Функция охлаждения теплообменника при выключении колонки;
- Медленное зажигание;
- Устойчивая работа при слабом давлении воды и газа;
- Контроль отвода продуктов сгорания.