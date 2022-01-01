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Водонагреватель газовый ARISTON GIWH 13 PA
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Водонагреватель газовый ARISTON GIWH 13 PA
    Арт. X1695690
    Водонагреватель газовый ARISTON GIWH 13 PA

      Водонагреватель газовый ARISTON GIWH 13 PA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695690

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Вес, кг
      		10
      Габариты, мм
      		220x375x611
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка Ariston FAST GIWH 13 PA - представляет собой водонагреватель газовый проточного типа, представленный в особо прочном корпусе  с защитными покрытием и оборудованный открытой камерой сгорания. Такое оборудование отлично подходит для использования в помещениях жилого типа и всегда при работе характеризуется высокой степенью безопасности.

        Преимущества:

        • Функция охлаждения теплообменника при выключении колонки;
        • Медленное зажигание;
        • Устойчивая работа при слабом давлении воды и газа;
        • Контроль отвода продуктов сгорания.