Водонагреватель Ariston PRO 15 UR

Преимущества

Эффективность. Функция NANOMIX - позволяет получить больше горячей воды за меньшее время

Данный водонагреватель предназначен для снабжения горячей водой городских квартир или небольших частных домов

За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму

На корпусе электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO 15 UR расположен терморегулятор, с помощью которого можно выбрать оптимальную температуру нагрева воды

Магниевый анод - для защиты бака от коррозии

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает надежность сварных швов

Предохранительный клапан и электрический шнур в комплекте

За счет верхней подводки труб монтаж водонагревателя осуществляется под раковиной

УЗО обеспечивает защиту от утечки и удара током

Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO 15 UR оснащен баком на 15 литров воды. На корпусе прибора расположен терморегулятор. Внутреннее покрытие бака TITANIUM PLUS обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации водонагревателя. Предусмотрена защита ТЭНа от накипи (SELF-CLEANING). За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму. Данный прибор предназначен для снабжения горячей водой городских квартир или небольших частных домов.