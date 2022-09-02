Водонагреватель Ariston PRO 15 UR
Арт. X393529
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|15
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Мощность, кВт
|1.2
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|эмалированная сталь
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|360х360х300
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Способ установки
|горизонтальный
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO 15 UR оснащен баком на 15 литров воды. На корпусе прибора расположен терморегулятор. Внутреннее покрытие бака TITANIUM PLUS обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации водонагревателя. Предусмотрена защита ТЭНа от накипи (SELF-CLEANING). За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму. Данный прибор предназначен для снабжения горячей водой городских квартир или небольших частных домов.
Преимущества
- Эффективность. Функция NANOMIX - позволяет получить больше горячей воды за меньшее время
- Данный водонагреватель предназначен для снабжения горячей водой городских квартир или небольших частных домов
- За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму
- На корпусе электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO 15 UR расположен терморегулятор, с помощью которого можно выбрать оптимальную температуру нагрева воды
- Магниевый анод - для защиты бака от коррозии
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает надежность сварных швов
- Предохранительный клапан и электрический шнур в комплекте
- За счет верхней подводки труб монтаж водонагревателя осуществляется под раковиной
- УЗО обеспечивает защиту от утечки и удара током
- Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя