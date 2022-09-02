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Водонагреватель Ariston PRO 15 UR
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Ariston PRO 15 UR
    Арт. X393529
    5.0
    1
    Водонагреватель Ariston PRO 15 UR
    Водонагреватель Ariston PRO 15 UR
    Водонагреватель Ariston PRO 15 UR
    Водонагреватель Ariston PRO 15 UR

    Водонагреватель Ariston PRO 15 UR

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X393529
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Ariston
    Объем, л
    		15
    Мощность, кВт
    		1.2
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		эмалированная сталь
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		75
    Габариты, мм
    		360х360х300
    Способ установки
    		горизонтальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO 15 UR оснащен баком на 15 литров воды. На корпусе прибора расположен терморегулятор. Внутреннее покрытие бака TITANIUM PLUS обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации водонагревателя. Предусмотрена защита ТЭНа от накипи (SELF-CLEANING). За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму. Данный прибор предназначен для снабжения горячей водой городских квартир или небольших частных домов.

      Преимущества

      • Эффективность. Функция NANOMIX - позволяет получить больше горячей воды за меньшее время
      • Данный водонагреватель предназначен для снабжения горячей водой городских квартир или небольших частных домов
      • За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму
      • На корпусе электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO 15 UR расположен терморегулятор, с помощью которого можно выбрать оптимальную температуру нагрева воды
      • Магниевый анод - для защиты бака от коррозии
      • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает надежность сварных швов
      • Предохранительный клапан и электрический шнур в комплекте
      • За счет верхней подводки труб монтаж водонагревателя осуществляется под раковиной
      • УЗО обеспечивает защиту от утечки и удара током
      • Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя