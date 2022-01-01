Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 R/5
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 R/5
    Арт. X393024
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 R/5

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 R/5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393024

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель маленького объема Аriston Shape 10 R/5, объемом всего 10 литров, отлично применяются в хозяйстве. Они служат в качестве резервного источника горячей воды на кухне.

        Преимущества

        • Оснащен магниевым анодом, индикатором включения и предохранительным клапаном
        • Предусмотрены ограничение температуры нагрева воды, защиты от перегрева, замерзания и накипи
        • Бак покрыт титановой эмалью