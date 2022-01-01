Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 R/5
Арт. X393024
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Водонагреватель маленького объема Аriston Shape 10 R/5, объемом всего 10 литров, отлично применяются в хозяйстве. Они служат в качестве резервного источника горячей воды на кухне.
Преимущества
- Оснащен магниевым анодом, индикатором включения и предохранительным клапаном
- Предусмотрены ограничение температуры нагрева воды, защиты от перегрева, замерзания и накипи
- Бак покрыт титановой эмалью