Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 R/5

Преимущества

Оснащен магниевым анодом, индикатором включения и предохранительным клапаном

Предусмотрены ограничение температуры нагрева воды, защиты от перегрева, замерзания и накипи

Бак покрыт титановой эмалью

Водонагреватель маленького объема Аriston Shape 10 R/5, объемом всего 10 литров, отлично применяются в хозяйстве. Они служат в качестве резервного источника горячей воды на кухне.