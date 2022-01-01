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Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 ST R/5
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 ST R/5
    Арт. X3932912
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 ST R/5

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 ST R/5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3932912

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компактные нагреватели воды Ariston Shape 10 ST R/5 со стильным прямоугольным корпусом позволяют сэкономить пространство на кухне благодаря возможности установки под (или над) раковиной. 

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Высокое качество компонентов и сборки
        • Гармония линий и научный подход при выборе материалов
        • Использование новейших научных разработок