Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 ST R/5

Преимущества

Современный дизайн

Высокое качество компонентов и сборки

Гармония линий и научный подход при выборе материалов

Использование новейших научных разработок

Компактные нагреватели воды Ariston Shape 10 ST R/5 со стильным прямоугольным корпусом позволяют сэкономить пространство на кухне благодаря возможности установки под (или над) раковиной.