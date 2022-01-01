Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 10 ST R/5
Арт. X3932912
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Компактные нагреватели воды Ariston Shape 10 ST R/5 со стильным прямоугольным корпусом позволяют сэкономить пространство на кухне благодаря возможности установки под (или над) раковиной.
Преимущества
- Современный дизайн
- Высокое качество компонентов и сборки
- Гармония линий и научный подход при выборе материалов
- Использование новейших научных разработок