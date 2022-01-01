Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40V SLIM
Арт. X393317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40 V Slim 1.8K оснащен внутренним баком на 40 литров воды. Изнутри бак оснащен титановым покрытием. Предусмотрена защита водонагревателя от работы без воды. Система ECO обеспечивает автоматическое очищение воды и внутренней поверхности бака от бактерий. Для безопасности эксплуатации водонагреватель оснащен защитой от перегрева и замерзания. Точность контроля температуры воды достигается за счет встроенного электронного термометра.
Преимущества
- Бак водонагревателя имеет узкую прямоугольную форму (SLIM)
- За счет сварки MICRO PLAZMA TIG обеспечивается прочность и надежность сварных швов
- Тестирование бака при 16 атм.
- Предусмотрен магниевый анод - для дополнительной защиты бака от коррозии
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Два точных датчика температуры NTC
- Система автодиагностики
- NANOMIX - система распределения воды в баке, обеспечивающая большее количество горячей воды за меньшее время
- Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму
- Автоклавный фланец упрощает профилактику
- Для безопасности эксплуатации водонагреватель оснащен защитой от перегрева и замерзания
- Вертикальная установка