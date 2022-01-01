Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40V SLIM

Преимущества

Бак водонагревателя имеет узкую прямоугольную форму (SLIM)

За счет сварки MICRO PLAZMA TIG обеспечивается прочность и надежность сварных швов

Тестирование бака при 16 атм.

Предусмотрен магниевый анод - для дополнительной защиты бака от коррозии

Предохранительный клапан на 8 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики

NANOMIX - система распределения воды в баке, обеспечивающая большее количество горячей воды за меньшее время

Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму

Автоклавный фланец упрощает профилактику

Для безопасности эксплуатации водонагреватель оснащен защитой от перегрева и замерзания

Вертикальная установка

Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40 V Slim 1.8K оснащен внутренним баком на 40 литров воды. Изнутри бак оснащен титановым покрытием. Предусмотрена защита водонагревателя от работы без воды. Система ECO обеспечивает автоматическое очищение воды и внутренней поверхности бака от бактерий. Для безопасности эксплуатации водонагреватель оснащен защитой от перегрева и замерзания. Точность контроля температуры воды достигается за счет встроенного электронного термометра.