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Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40V SLIM
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40V SLIM
    Арт. X393317
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40V SLIM
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40V SLIM
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40V SLIM
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40V SLIM
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40V SLIM
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40V SLIM

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40V SLIM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393317

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHP ECO 40 V Slim 1.8K оснащен внутренним баком на 40 литров воды. Изнутри бак оснащен титановым покрытием. Предусмотрена защита водонагревателя от работы без воды. Система ECO обеспечивает автоматическое очищение воды и внутренней поверхности бака от бактерий. Для безопасности эксплуатации водонагреватель оснащен защитой от перегрева и замерзания. Точность контроля температуры воды достигается за счет встроенного электронного термометра.

        Преимущества

        • Бак водонагревателя имеет узкую прямоугольную форму (SLIM)
        • За счет сварки MICRO PLAZMA TIG обеспечивается прочность и надежность сварных швов
        • Тестирование бака при 16 атм.
        • Предусмотрен магниевый анод - для дополнительной защиты бака от коррозии
        • Предохранительный клапан на 8 бар
        • Два точных датчика температуры NTC
        • Система автодиагностики
        • NANOMIX - система распределения воды в баке, обеспечивающая большее количество горячей воды за меньшее время
        • Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику
        • Для безопасности эксплуатации водонагреватель оснащен защитой от перегрева и замерзания
        • Вертикальная установка