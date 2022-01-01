Газовый проточный водонагреватель АСТРА ВПГ 8910-15

Автоматика аппаратов обеспечивает четырехуровневую систему безопасности эксплуатации с прекращением подачи газа: при отсутствии тяги или при возникновении обратной тяги; при перегреве горячей воды выше допустимого значения; при внезапном погасании пламени горелки; при отключении холодной воды на входе в аппарат.