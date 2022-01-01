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Газовый проточный водонагреватель АСТРА ВПГ 8910-15
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель АСТРА ВПГ 8910-15
    Арт. X1695676
    Газовый проточный водонагреватель АСТРА ВПГ 8910-15

      Газовый проточный водонагреватель АСТРА ВПГ 8910-15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695676

      Характеристики

      Вес, кг
      		13.9
      Габариты, мм
      		700x372x230
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водонагревательный проточный газовый бытовой "Астра" ВПГ 8910-15 предназначен для нагревания воды, используемой в санитарных целях - мытья посуды, стирки, купания. 

        Особенности и преимущества:

        • включение и выключение производится только одним открытием или закрытием крана горячей воды без предварительного включения запальной горелки;
        • автоматическая регулировка горения горелки исходя из величины давления холодной воды на входе;
        • визуальный контроль температуры горячей воды на выходе;
        • автоматический электророзжиг запальной горелки от двух элементов питания (батарей).
        • Автоматика аппаратов обеспечивает четырехуровневую систему безопасности эксплуатации с прекращением подачи газа: при отсутствии тяги или при возникновении обратной тяги; при перегреве горячей воды выше допустимого значения; при внезапном погасании пламени горелки; при отключении холодной воды на входе в аппарат. 
        • Защита от повышенного давления холодной воды на входе в аппарат.