Газовый проточный водонагреватель АСТРА ВПГ 8910-15
Арт. X1695676
Характеристики
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Вес, кг
|13.9
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Габариты, мм
|700x372x230
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
- Водонагревательный проточный газовый бытовой "Астра" ВПГ 8910-15 предназначен для нагревания воды, используемой в санитарных целях - мытья посуды, стирки, купания.
Особенности и преимущества:
- включение и выключение производится только одним открытием или закрытием крана горячей воды без предварительного включения запальной горелки;
- автоматическая регулировка горения горелки исходя из величины давления холодной воды на входе;
- визуальный контроль температуры горячей воды на выходе;
- автоматический электророзжиг запальной горелки от двух элементов питания (батарей).
- Автоматика аппаратов обеспечивает четырехуровневую систему безопасности эксплуатации с прекращением подачи газа: при отсутствии тяги или при возникновении обратной тяги; при перегреве горячей воды выше допустимого значения; при внезапном погасании пламени горелки; при отключении холодной воды на входе в аппарат.
- Защита от повышенного давления холодной воды на входе в аппарат.