Преимущества

Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день

Производительность электрического проточного водонагревателя ATMOR LOTUS 5 кВт душ: 3 л воды в минуту

Рабочее давление воды 0.3-7 кг/ см2

Мембранный выключатель, работающий от давления воды

Вход воды - снизу слева

Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева

Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма

Температура нагреваемой воды регулируется закрытием или открытием крана

При полном закрытии крана водонагреватель выключается

Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0.3 атмосфер

Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева

Мощность водонагревателя регулируется двумя клавишами расположенными на передней части корпуса

Максимальная температура нагрева 50 градусов

При нагреве воды на 25 градусов производительность водонагревателя составляет 3 литра в минуту

Внешний корпус выполнен из пластика

Медный нагревательный ТЭН

Электрический проточный водонагреватель ATMOR LOTUS 5 кВт душ. - прибор мощностью 5 кВт и производительностью 3 литра в минуту. Мощность водонагревателя регулируется двумя клавишами расположенными на передней части корпуса. Предусмотрено три режима регулировки мощности 2, 3, 5 кВт. В комплект поставки входят аксессуары для душа. Электрический шнур в комплект поставки не входит.