Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
Арт. X393708
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Израиль
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Мин. давление воды, бар
|0.3
- Электрический проточный водонагреватель ATMOR LOTUS 5 кВт душ. - прибор мощностью 5 кВт и производительностью 3 литра в минуту. Мощность водонагревателя регулируется двумя клавишами расположенными на передней части корпуса. Предусмотрено три режима регулировки мощности 2, 3, 5 кВт. В комплект поставки входят аксессуары для душа. Электрический шнур в комплект поставки не входит.
Преимущества
- Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день
- Производительность электрического проточного водонагревателя ATMOR LOTUS 5 кВт душ: 3 л воды в минуту
- Рабочее давление воды 0.3-7 кг/ см2
- Мембранный выключатель, работающий от давления воды
- Вход воды - снизу слева
- Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева
- Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма
- Температура нагреваемой воды регулируется закрытием или открытием крана
- При полном закрытии крана водонагреватель выключается
- Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0.3 атмосфер
- Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева
- Мощность водонагревателя регулируется двумя клавишами расположенными на передней части корпуса
- Максимальная температура нагрева 50 градусов
- При нагреве воды на 25 градусов производительность водонагревателя составляет 3 литра в минуту
- Внешний корпус выполнен из пластика
- Медный нагревательный ТЭН