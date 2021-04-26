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Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
5.0
3
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
    Арт. X393708
    5.0
    3
    Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
    Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
    Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
    Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
    Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
      Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
      Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
      Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
      Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ
      Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ

      Электрический проточный водонагреватель Atmor Lotus 5 кВт, душ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X393708
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Atmor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Израиль
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель ATMOR LOTUS 5 кВт душ. - прибор мощностью 5 кВт и производительностью 3 литра в минуту. Мощность водонагревателя регулируется двумя клавишами расположенными на передней части корпуса. Предусмотрено три режима регулировки мощности 2, 3, 5 кВт. В комплект поставки входят аксессуары для душа. Электрический шнур в комплект поставки не входит.

        Преимущества

        • Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день
        • Производительность электрического проточного водонагревателя ATMOR LOTUS 5 кВт душ: 3 л воды в минуту
        • Рабочее давление воды 0.3-7 кг/ см2
        • Мембранный выключатель, работающий от давления воды
        • Вход воды - снизу слева
        • Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева
        • Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма
        • Температура нагреваемой воды регулируется закрытием или открытием крана
        • При полном закрытии крана водонагреватель выключается
        • Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0.3 атмосфер
        • Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева
        • Мощность водонагревателя регулируется двумя клавишами расположенными на передней части корпуса
        • Максимальная температура нагрева 50 градусов
        • При нагреве воды на 25 градусов производительность водонагревателя составляет 3 литра в минуту
        • Внешний корпус выполнен из пластика
        • Медный нагревательный ТЭН