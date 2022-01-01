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Водонагреватель BOSCH GWH 10-2 COP пьезо газ.
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Газовые водонагреватели
    Водонагреватель BOSCH GWH 10-2 COP пьезо газ.
    Арт. X1695672
    Водонагреватель BOSCH GWH 10-2 COP пьезо газ.

      Водонагреватель BOSCH GWH 10-2 COP пьезо газ.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695672

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель Bosch GWH 10-2 CO P предназначенный для подогрева воды. Колонка имеет компактные размеры и отличный дизайн, поэтому вписывается в любой интерьер. Водонагреватель отличается бесшумной работой и имеет ионизационный контроль пламени, что позволяет отключать газ при отсутствии пламени. Отдельная регулировка по мощности и по напору воды позволяет производить более точную настройку прибора.  Розжиг производится вручную от встроенного пьезоэлемента. Колонка имеет постоянно горящий запальник.

        Преимущества:

        • Технически модель не изменилась, а просто идет под новым названием;
        • Модуляция мощности;
        • Производительность - 10 л/мин;
        • Устойчивая работа при низком давлении в водопроводе (0.1 атм);
        • Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды;
        • Приготовление горячей воды в бытовых целях;
        • Размещение в жилых помещениях (например, на кухне);
        • Неограниченный период непрерывной работы;
        • Пьезоэлектрический розжиг;
        • Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;
        • Предохранительный датчик от перегрева;
        • Датчик контроля дымовых газов;
        • Материал горелки - нержавеющая сталь;
        • Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.