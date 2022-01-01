Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 15-2 COD
Арт. X1695693
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|14
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Габариты, мм
|425x655x220
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель BOSH GWH 15 - 2 COD предназначен для быстрого нагрева проточной воды. Обеспечивает снабжение горячей водой кухни и ванные комнаты. Данный прибор рассчитан на непрерывный режим работы, за счет надежного медного теплообменника и горелки из нержавеющей стали. Водонагреватель имеет систему ионизационного контроля пламени, обеспечивая безопасность. Форсунки с модулированием мощности поддерживают постоянную температуру воды вне зависимости от напора воды. Водонагреватель оснащен автоматическим электророзжигом от батареек.
Особенности и преимущества:
- Пьезоэлектрический розжиг.
- Включается при давлении воды 0.1 Атм.
- Раздельная регулировка по мощности и по протоку воды.
- Постоянно горящий запальник.
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали для природного или сжиженного газа.
- Ионизационный датчик контроля пламени.
- Предохранительный датчик от перегрева.
- Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.
- Ограничитель температуры на выходе горячей воды.