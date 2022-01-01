Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 15-2 COD

Особенности и преимущества:

Пьезоэлектрический розжиг.

Включается при давлении воды 0.1 Атм.

Раздельная регулировка по мощности и по протоку воды.

Постоянно горящий запальник.

Атмосферная горелка из нержавеющей стали для природного или сжиженного газа.

Ионизационный датчик контроля пламени.

Предохранительный датчик от перегрева.

Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.

Ограничитель температуры на выходе горячей воды.

Газовый проточный водонагреватель BOSH GWH 15 - 2 COD предназначен для быстрого нагрева проточной воды. Обеспечивает снабжение горячей водой кухни и ванные комнаты. Данный прибор рассчитан на непрерывный режим работы, за счет надежного медного теплообменника и горелки из нержавеющей стали. Водонагреватель имеет систему ионизационного контроля пламени, обеспечивая безопасность. Форсунки с модулированием мощности поддерживают постоянную температуру воды вне зависимости от напора воды. Водонагреватель оснащен автоматическим электророзжигом от батареек.