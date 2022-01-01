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Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 15-2 COD
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 15-2 COD
    Арт. X1695693
    Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 15-2 COD

      Газовый проточный водонагреватель BOSCH GWH 15-2 COD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695693

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		14
      Габариты, мм
      		425x655x220
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель BOSH GWH 15 - 2 COD предназначен для быстрого нагрева проточной воды. Обеспечивает снабжение горячей водой кухни и ванные комнаты. Данный прибор рассчитан на непрерывный режим работы, за счет надежного медного теплообменника и горелки из нержавеющей стали. Водонагреватель имеет систему ионизационного контроля пламени, обеспечивая безопасность. Форсунки с модулированием мощности поддерживают постоянную температуру воды вне зависимости от напора воды. Водонагреватель оснащен автоматическим электророзжигом от батареек.

        Особенности и преимущества:

        • Пьезоэлектрический розжиг.
        • Включается при давлении воды 0.1 Атм.
        • Раздельная регулировка по мощности и по протоку воды.
        • Постоянно горящий запальник.
        • Атмосферная горелка из нержавеющей стали для природного или сжиженного газа.
        • Ионизационный датчик контроля пламени.
        • Предохранительный датчик от перегрева.
        • Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.
        • Ограничитель температуры на выходе горячей воды.