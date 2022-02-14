Накопительный косвенный водонагреватель Drazice OKC 125 NTR

Преимущества

Эмалированный бак

Мощный теплообменник

Электропитание 230 V/50 Hz

Время нагрева с 10 °C до 60 °C 12 минут

Класс защиты IP 42

Предохранительный клапан

Вывод для циркуляции

Быстрый нагрев воды

Встроенный магниевый анод

Низкие потери тепла

Плавная регулировка температуры горячей воды до 75 °C

Имеется индикатор работы водонагревателя

Уплотнительное кольцо исключает протечки

Теплообменник приварен к корпусу

Обеспечивает экономичный расход электроэнергии

Напольный водонагреватель косвенного нагрева Drazice OKC NTR 125 л 1103708101 предназначается для использования как в быту, так и на производствах. Встроенный термостат позволяет устанавливать необходимую температуру нагреваемой воды. Оснащен плавной регулировкой. Имеется полиуретановая изоляция, которая обеспечивает минимальные тепловые потери. Бак изготовлен из качественной стали и покрыт эмалью для защиты от коррозии.