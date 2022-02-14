Накопительный косвенный водонагреватель Drazice OKC 125 NTR
Арт. X13050609
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Вес, кг
|66
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Габариты, мм
|524x1067
- Напольный водонагреватель косвенного нагрева Drazice OKC NTR 125 л 1103708101 предназначается для использования как в быту, так и на производствах. Встроенный термостат позволяет устанавливать необходимую температуру нагреваемой воды. Оснащен плавной регулировкой. Имеется полиуретановая изоляция, которая обеспечивает минимальные тепловые потери. Бак изготовлен из качественной стали и покрыт эмалью для защиты от коррозии.
Преимущества
- Эмалированный бак
- Мощный теплообменник
- Электропитание 230 V/50 Hz
- Время нагрева с 10 °C до 60 °C 12 минут
- Класс защиты IP 42
- Предохранительный клапан
- Вывод для циркуляции
- Быстрый нагрев воды
- Встроенный магниевый анод
- Низкие потери тепла
- Плавная регулировка температуры горячей воды до 75 °C
- Имеется индикатор работы водонагревателя
- Уплотнительное кольцо исключает протечки
- Теплообменник приварен к корпусу
- Обеспечивает экономичный расход электроэнергии