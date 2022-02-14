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Накопительный косвенный водонагреватель Drazice OKC 125 NTR
5.0
1
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Бойлеры косвенного нагрева
    Накопительный косвенный водонагреватель Drazice OKC 125 NTR
    Арт. X13050609
    5.0
    1
    Накопительный косвенный водонагреватель Drazice OKC 125 NTR

      Накопительный косвенный водонагреватель Drazice OKC 125 NTR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13050609
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Drazice
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Вес, кг
      		66
      Габариты, мм
      		524x1067
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Напольный водонагреватель косвенного нагрева Drazice OKC NTR 125 л 1103708101 предназначается для использования как в быту, так и на производствах. Встроенный термостат позволяет устанавливать необходимую температуру нагреваемой воды. Оснащен плавной регулировкой. Имеется полиуретановая изоляция, которая обеспечивает минимальные тепловые потери. Бак изготовлен из качественной стали и покрыт эмалью для защиты от коррозии.

        Преимущества

        • Эмалированный бак
        • Мощный теплообменник
        • Электропитание 230 V/50 Hz
        • Время нагрева с 10 °C до 60 °C 12 минут
        • Класс защиты IP 42
        • Предохранительный клапан
        • Вывод для циркуляции
        • Быстрый нагрев воды
        • Встроенный магниевый анод
        • Низкие потери тепла
        • Плавная регулировка температуры горячей воды до 75 °C
        • Имеется индикатор работы водонагревателя
        • Уплотнительное кольцо исключает протечки
        • Теплообменник приварен к корпусу
        • Обеспечивает экономичный расход электроэнергии