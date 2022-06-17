Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel

Преимущества

Защита от перегрева

Защита от избыточного давления

Защита от утечки электрического тока

Защита от коррозии посредством магниевого анода

Благодаря суперплоскому корпусу водонагреватель можно установить даже в небольших помещениях



Водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel создан для того, чтобы вам не приходилось жертвовать комфортом. Объем бака рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе). Внутренний бак прибора выполнен из нержавеющей стали Inox+ Technology с высоким содержанием легирующих элементов: хрома и никеля, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, надёжность прибора подтверждает гарантия на внутренний бак 7 лет. За долговечность водонагревателя также отвечает нагревательный элемент из высококачественной меди и наличие ЭКО-режима, при котором вода нагревается до 50-55 градусов и происходит её термическая обработка и снижается вероятность образования накипи.