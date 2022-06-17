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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel
5.0
2
15 690 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel
Арт. О00000013892
5.0
2
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel

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15 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000013892
5.0
2

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Россия
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel создан для того, чтобы вам не приходилось жертвовать комфортом. Объем бака рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе). Внутренний бак прибора выполнен из нержавеющей стали Inox+ Technology с высоким содержанием легирующих элементов: хрома и никеля, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, надёжность прибора подтверждает гарантия на внутренний бак 7 лет. За долговечность водонагревателя также отвечает нагревательный элемент из высококачественной меди и наличие ЭКО-режима, при котором вода нагревается до 50-55 градусов и происходит её термическая обработка и снижается вероятность образования накипи.

    Преимущества

    • Защита от перегрева
    • Защита от избыточного давления
    • Защита от утечки электрического тока
    • Защита от коррозии посредством магниевого анода
    • Благодаря суперплоскому корпусу водонагреватель можно установить даже в небольших помещениях