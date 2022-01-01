Проточный водонагреватель Electrolux AQUATRONIC DIGITAL NPX 6
Арт. X393432
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Способ подачи воды
|напорный
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Количество нагревательных элементов
|1
- Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 применяется для нагрева воды. Агрегат монтируется на стену в ванной комнате или на кухне. Корпус изготовлен из пластика. На лицевой панели расположен дисплей и кнопки для регулировки температуры. Нагревающий элемент в форме спирали изготовлен из нержавеющей стали. Водонагреватель способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора.
Преимущества
- Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Водонагреватель способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора
- Для регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем
- Дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды
- В водонагревателях используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С
- Отличается своей высокой производительностью по нагреву воды
- Нагревательный элемент Electrolux NP 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах
- При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно увеличивает ресурс работы водонагревателя
- Водонагреватель оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе
- Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C
- Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера
- Ступени мощности нагрева - 4
- Защита от включения без воды
- В комплекте идет ограничитель протока, который позволяет работать прибору в оптимальном режиме