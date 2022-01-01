Проточный водонагреватель Electrolux AQUATRONIC DIGITAL NPX 6

Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 применяется для нагрева воды. Агрегат монтируется на стену в ванной комнате или на кухне. Корпус изготовлен из пластика. На лицевой панели расположен дисплей и кнопки для регулировки температуры. Нагревающий элемент в форме спирали изготовлен из нержавеющей стали. Водонагреватель способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора.

Преимущества