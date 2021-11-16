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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
Арт. Ю00000019789
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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
Арт. Ю00000019789
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Швеция
|
Ускоренный нагрев
|Да
|
Дисплей
|Да
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- Electrolux Centurio IQ 2.0 – водонагреватели нового уровня.Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием легирующих элементов способствует долгой и надежной работе прибора. А ECO-режим обеспечит защиту от накипи, обеззараживание воды и нагрев её до комфортной температуры. Водонагреватель можно устанавливать, как вертикально, так и горизонтально, что значительно упрощает выбор места для монтажа. Electrolux Centurio IQ 2.0 – водонагреватели нового уровня.
Преимущества
- Функция Wi-Fi
- Система профессиональной антибактериальной очистки воды Bacteria-stop technology
- Режим антизамерзания
- X-Heat - система сухих независимых ТЭНов
- Таймер
- Входной и выходной патрубки имеют резьбу 1/2"