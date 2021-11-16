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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
3.5
2
30 090 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
Арт. Ю00000019789
3.5
2
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0

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30 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. Ю00000019789
3.5
2

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Россия
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Да
Дисплей
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
30 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Electrolux Centurio IQ 2.0 – водонагреватели нового уровня.Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием легирующих элементов способствует долгой и надежной работе прибора. А ECO-режим обеспечит защиту от накипи, обеззараживание воды и нагрев её до комфортной температуры. Водонагреватель можно устанавливать, как вертикально, так и горизонтально, что значительно упрощает выбор места для монтажа. Electrolux Centurio IQ 2.0 – водонагреватели нового уровня.

    Преимущества

    • Функция Wi-Fi
    • Система профессиональной антибактериальной очистки воды Bacteria-stop technology
    • Режим антизамерзания
    • X-Heat - система сухих независимых ТЭНов
    • Таймер
    • Входной и выходной патрубки имеют резьбу 1/2"