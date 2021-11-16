Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0

Преимущества

Функция Wi-Fi

Система профессиональной антибактериальной очистки воды Bacteria-stop technology

Режим антизамерзания

X-Heat - система сухих независимых ТЭНов

Таймер

Входной и выходной патрубки имеют резьбу 1/2"

Electrolux Centurio IQ 2.0 – водонагреватели нового уровня.Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием легирующих элементов способствует долгой и надежной работе прибора. А ECO-режим обеспечит защиту от накипи, обеззараживание воды и нагрев её до комфортной температуры. Водонагреватель можно устанавливать, как вертикально, так и горизонтально, что значительно упрощает выбор места для монтажа. Electrolux Centurio IQ 2.0 – водонагреватели нового уровня.