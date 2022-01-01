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Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
    Арт. X3935595
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat

      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3935595

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроводонагреватель Electrolux 100 Heatronic DryHeat является надежным и современным оборудованием с удобным механическим управлением. Эту модель отличает функциональность, экономичность, а также стильный дизайн. Изделие выполнено в форме цилиндрического корпуса с использованием последних технологий. Нагрев воды осуществляет пара несоприкасающихся с водой нагревающих элементов. Их независимая между собой работа позволяет водонагревателю EWH 100 Heatronic DryHeat продолжать нагревать воду, если один из ТЭНов выйдет из строя. Независимые друг от друга нагревательные элементы дают гарантию продолжительного срока эксплуатации. Объем бака 100 л, максимальная температура нагрева 75 градусов Цельсия. Нагрев до этой температуры происходит за 221 мин.

        Преимущества

        • Надежную теплоизоляцию обеспечивает слой вспененного полиуретана
        • Многоступенчатая защита емкости от коррозии в виде высокопрочного сплава, стеклоэмали и магниевого анода
        • Предохранительный клапан предотвращает от излишнего давления внутри бака
        • Функция экономного режима позволяет нагревать воду до 550 С, при которой увеличивается рабочий ресурс нагревательного элемента, вода обеззараживается и не происходит образование накипи
        • Водонагреватель Electrolux оборудован термостатом, что защищает оборудование от перегрева
        • Защита от нагрева без воды, механическая регулировка температуры