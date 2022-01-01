Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Heatronic DryHeat

Преимущества

Надежную теплоизоляцию обеспечивает слой вспененного полиуретана

Многоступенчатая защита емкости от коррозии в виде высокопрочного сплава, стеклоэмали и магниевого анода

Предохранительный клапан предотвращает от излишнего давления внутри бака

Функция экономного режима позволяет нагревать воду до 55 0 С, при которой увеличивается рабочий ресурс нагревательного элемента, вода обеззараживается и не происходит образование накипи

С, при которой увеличивается рабочий ресурс нагревательного элемента, вода обеззараживается и не происходит образование накипи Водонагреватель Electrolux оборудован термостатом, что защищает оборудование от перегрева

Защита от нагрева без воды, механическая регулировка температуры

Электроводонагреватель Electrolux 100 Heatronic DryHeat является надежным и современным оборудованием с удобным механическим управлением. Эту модель отличает функциональность, экономичность, а также стильный дизайн. Изделие выполнено в форме цилиндрического корпуса с использованием последних технологий. Нагрев воды осуществляет пара несоприкасающихся с водой нагревающих элементов. Их независимая между собой работа позволяет водонагревателю EWH 100 Heatronic DryHeat продолжать нагревать воду, если один из ТЭНов выйдет из строя. Независимые друг от друга нагревательные элементы дают гарантию продолжительного срока эксплуатации. Объем бака 100 л, максимальная температура нагрева 75 градусов Цельсия. Нагрев до этой температуры происходит за 221 мин.