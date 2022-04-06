Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Royal

Преимущества

Электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали

Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель

Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей

Нержавеющая сталь абсолютно безопасна и одобрена для применения в медицине и пищевом производстве

При производстве внутренних баков водонагревателя применяется полностью автоматическая аргонная сварка нового поколения, что позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством, гарантирует безупречное качество сварочных швов и коррозионную стойкость в период эксплуатации

Водонагреватель проходит детальное тестирование после производства, что обеспечивает высокое качество и безупречную работу приборов на долгие годы

Водонагреватель серии универсален при монтаже: его можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении

Благодаря современной плоской форме и компактным размерам (глубина от 25,3 см) водонагреватель Electrolux EWH 100 Royal Flash не сложно разместить в любом малогабаритном помещении

Предусмотрена возможность установки таймера или отложенного нагрева - прибор самостоятельно рассчитает время нагрева воды по настройкам пользователя, включится заблаговременно и начнет нагрев

На панели управления можно выбрать функцию половинной мощности (1300 Вт), что позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например на даче

Установив полную мощность (2000 Вт), включается функция быстрого нагрева до заданной температуры

С помощью ручки регулировки и LED-дисплея можно установить необходимую температуру нагрева с точностью до 1°C

Во время нагрева на LED-дисплее будет отображаться текущая температура внутри водонагревателя

Функция экономного режима, при котором вода будет нагреваться до температуры около 55°С, при такой температуре повышается, рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь

Прибор имеет многоступенчатую систему безопасности

Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C

Защита от сухого нагрева отключает нагревательный элемент в случае отсутствия воды в баке, что гарантирует сохранность ТЭНа

Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления

Устройство защитного отключения на электрическом кабеле – от утечки электричества

Для эффективной теплоизоляции использован 20-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением

Водонагреватель Electrolux EWH 100 Royal оснащен накопительным баком на 100 литров из нержавеющей стали. Предусмотрено две ступени мощности нагрева воды 1300/2000 Вт. Водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально. Предусмотрена возможность установки таймера. Защита от перегрева и работы всухую увеличивает надежность и безопасность эксплуатации.