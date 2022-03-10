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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Royal
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Royal
    Арт. X393513
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Royal

    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Royal

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X393513
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Electrolux
    Объем, л
    		30
    Мощность, кВт
    		2
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		нержавеющая сталь
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		75
    Габариты, мм
    		435x260x635
    Способ установки
    		вертикальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
    • Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Royal предназначен для вертикальной настенной установки. За счет плоского корпуса возможна установка устройства в ограниченном пространстве. Бак водонагревателя изготовлен из качественной медицинской нержавеющей стали. Технология аргонной сварки не нарушает антикоррозийных свойств нержавеющей стали. Возможна установка частичной или полной мощности нагрева воды.

      Преимущества

      • Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры
      • Плоский дизайн корпуса позволяет разместить водонагреватель даже в самых малогабаритных помещениях
      • Использование высококачественной теплоизоляции минимизирует тепловые потери и экономит электроэнергию на подогрев воды
      • Функция половинной и полной мощности
      • Возможность установки в помещениях с ограниченной мощностью электросети
      • Функция быстрого нагрева
      • Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте
      • Соответствие европейским стандартам качества
      • Магниевый анод обеспечивает защиту бака электрического накопительного водонагревателя Electrolux EWH 30 Royal от коррозии
      • Функция экономичного нагрева
      • Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C
      • Защита от сухого нагрева отключает нагревательный элемент в случае отсутствия воды в баке