Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Royal
Арт. X393513
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|30
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Мощность, кВт
|2
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|нержавеющая сталь
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|435x260x635
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Способ установки
|вертикальный
- Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Royal предназначен для вертикальной настенной установки. За счет плоского корпуса возможна установка устройства в ограниченном пространстве. Бак водонагревателя изготовлен из качественной медицинской нержавеющей стали. Технология аргонной сварки не нарушает антикоррозийных свойств нержавеющей стали. Возможна установка частичной или полной мощности нагрева воды.
Преимущества
- Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры
- Плоский дизайн корпуса позволяет разместить водонагреватель даже в самых малогабаритных помещениях
- Использование высококачественной теплоизоляции минимизирует тепловые потери и экономит электроэнергию на подогрев воды
- Функция половинной и полной мощности
- Возможность установки в помещениях с ограниченной мощностью электросети
- Функция быстрого нагрева
- Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте
- Соответствие европейским стандартам качества
- Магниевый анод обеспечивает защиту бака электрического накопительного водонагревателя Electrolux EWH 30 Royal от коррозии
- Функция экономичного нагрева
- Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C
- Защита от сухого нагрева отключает нагревательный элемент в случае отсутствия воды в баке