Преимущества

Водонагреватель оснащен двумя ТЭНами

Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка аппарата

Нагревательные элементы не имеют контакта с водой, за счет чего обеспечивается защита от образования солевых отложений

Диапазон регулировки температуры нагрева 30-70 градусов

Экономичный режим работы (нагрев воды до 55 градусов) сводит к минимуму образование накипи и обеспечивает экономичное потребление электроэнергии

Теплоизоляция из пенополиуретана сводит к минимуму потери тепла

Защитная мелкодисперсная эмаль и увеличенный магниевый анод обеспечивают защиту бака от коррозии

Возможно использование частичной или полной мощности нагрева воды

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 SL оснащен эффективной теплоизоляцией, выполненной из пенополиуретана. Предусмотрено два нагревательных элемента, за счет которых возможно использование частичной или полной мощности нагрева воды. При использовании максимальной мощности осуществляется ускоренный нагрев воды. При использовании частичной мощности осуществляется нагрева воды до температуры 55 градусов, что обеспечивает минимальное образование накипи и экономичное потребление электроэнергии.