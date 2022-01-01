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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH-30 SL
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH-30 SL
    Арт. X39322811
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH-30 SL

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH-30 SL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X39322811

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 SL оснащен эффективной теплоизоляцией, выполненной из пенополиуретана. Предусмотрено два нагревательных элемента, за счет которых возможно использование частичной или полной мощности нагрева воды. При использовании максимальной мощности осуществляется ускоренный нагрев воды. При использовании частичной мощности осуществляется нагрева воды до температуры 55 градусов, что обеспечивает минимальное образование накипи и экономичное потребление электроэнергии.

        Преимущества

        • Водонагреватель оснащен двумя ТЭНами
        • Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка аппарата
        • Нагревательные элементы не имеют контакта с водой, за счет чего обеспечивается защита от образования солевых отложений
        • Диапазон регулировки температуры нагрева 30-70 градусов
        • Экономичный режим работы (нагрев воды до 55 градусов) сводит к минимуму образование накипи и обеспечивает экономичное потребление электроэнергии
        • Теплоизоляция из пенополиуретана сводит к минимуму потери тепла
        • Защитная мелкодисперсная эмаль и увеличенный магниевый анод обеспечивают защиту бака от коррозии
        • Возможно использование частичной или полной мощности нагрева воды