Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2

Преимущества

Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology

Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии

При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH 30 Major LZR 2 применяется аргонная сварка нового поколения

Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки

Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества

Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы

В модели EWH 30 Major LZR 2 предусмотрен LED-дисплей, на котором отображается температура воды в баке

В модели есть функция экономного режима, при котором вода будет нагреваться до температуры 55°С

Electrolux EWH 50 Major LZR 2 – электрический накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами. Объём бака рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе).