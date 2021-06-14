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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
    Арт. О00000006559
    5.0
    1
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000006559
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Electrolux EWH 50 Major LZR 2 – электрический накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами. Объём бака рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе).

        Преимущества

        • Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology
        • Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии
        • При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH 30 Major LZR 2 применяется аргонная сварка нового поколения
        • Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки
        • Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества
        • Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы
        • В модели EWH 30 Major LZR 2 предусмотрен LED-дисплей, на котором отображается температура воды в баке
        • В модели есть функция экономного режима, при котором вода будет нагреваться до температуры 55°С