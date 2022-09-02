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Электрический водонагреватель Electrolux EWH Royal 50
4.5
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH Royal 50
    Арт. X393514
    4.5
    2
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH Royal 50

    Электрический водонагреватель Electrolux EWH Royal 50

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X393514
    4.5
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Electrolux
    Объем, л
    		50
    Мощность, кВт
    		2
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		нержавеющая сталь
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		75
    Габариты, мм
    		433x255x860
    Способ установки
    		вертикальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Royal — это качество и надежность. Элегантный внешний вид и плоский корпус позволяют вписать его в любой интерьер, а интуитивно понятное управление и наличие экономичного режима делают использование еще более комфортным.

      Преимущества

      • Protect Tank. Покрытие из мелкодисперсной эмали и наличие магниевого анода, собирающего ионы кислорода на себя, надежно защищает внутренние стенки от возникновения коррозии. Специальная легированная сталь прочна и долговечна, поэтому гарантия на бак составляет 7 лет
      • Механический программатор. Задать необходимую степень нагрева можно при помощи ручки регулировки. Максимальная температура составляет 75С. При этом возможно включение двух уровней мощности
      • Автоматический контроль температуры. Датчик термостата постоянно отслеживает состояние и при поступлении холодной воды немедленно включает нагревательный элемент, подогревая ее до необходимой температуры.
      • Для того чтобы продлить срок службы прибора и уменьшить вероятность возникновения накипи, которая значительно снижает теплопроводность нагревательных элементов, рекомендуется использовать Eco — режим. Он доводит воду до температуры при которой погибают микробы и вредные микроорганизмы, но не соли и минеральные вещества не выпадают в осадок
      • Электролюкс EWH 50 Royal имеет многоступенчатую систему защиты и не требует особой розетки, его можно подключать к обычной, однако она должна быть надежно заземлена. Также не допускается использование удлинителей. При подключении к таким источникам воды как скважина или колодец необходимо установить фильтр грубой очистки, который можно найти в специализированных магазинах