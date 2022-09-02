Электрический водонагреватель Electrolux EWH Royal 50
Арт. X393514
Характеристики
|
Производитель
|
Объем, л
|50
|
Мощность, кВт
|2
|
Тип ТЭН
|мокрый
|
Внутреннее покрытие бака
|нержавеющая сталь
|
Макс. температура нагрева воды, °С
|75
|
Габариты, мм
|433x255x860
|
Способ установки
|вертикальный
- Водонагреватель Electrolux EWH 50 Royal — это качество и надежность. Элегантный внешний вид и плоский корпус позволяют вписать его в любой интерьер, а интуитивно понятное управление и наличие экономичного режима делают использование еще более комфортным.
Преимущества
- Protect Tank. Покрытие из мелкодисперсной эмали и наличие магниевого анода, собирающего ионы кислорода на себя, надежно защищает внутренние стенки от возникновения коррозии. Специальная легированная сталь прочна и долговечна, поэтому гарантия на бак составляет 7 лет
- Механический программатор. Задать необходимую степень нагрева можно при помощи ручки регулировки. Максимальная температура составляет 75С. При этом возможно включение двух уровней мощности
- Автоматический контроль температуры. Датчик термостата постоянно отслеживает состояние и при поступлении холодной воды немедленно включает нагревательный элемент, подогревая ее до необходимой температуры.
- Для того чтобы продлить срок службы прибора и уменьшить вероятность возникновения накипи, которая значительно снижает теплопроводность нагревательных элементов, рекомендуется использовать Eco — режим. Он доводит воду до температуры при которой погибают микробы и вредные микроорганизмы, но не соли и минеральные вещества не выпадают в осадок
- Электролюкс EWH 50 Royal имеет многоступенчатую систему защиты и не требует особой розетки, его можно подключать к обычной, однако она должна быть надежно заземлена. Также не допускается использование удлинителей. При подключении к таким источникам воды как скважина или колодец необходимо установить фильтр грубой очистки, который можно найти в специализированных магазинах