Электрический водонагреватель Electrolux EWH Royal 50

Преимущества

Protect Tank. Покрытие из мелкодисперсной эмали и наличие магниевого анода, собирающего ионы кислорода на себя, надежно защищает внутренние стенки от возникновения коррозии. Специальная легированная сталь прочна и долговечна, поэтому гарантия на бак составляет 7 лет

Механический программатор. Задать необходимую степень нагрева можно при помощи ручки регулировки. Максимальная температура составляет 75С. При этом возможно включение двух уровней мощности

Автоматический контроль температуры. Датчик термостата постоянно отслеживает состояние и при поступлении холодной воды немедленно включает нагревательный элемент, подогревая ее до необходимой температуры.

Для того чтобы продлить срок службы прибора и уменьшить вероятность возникновения накипи, которая значительно снижает теплопроводность нагревательных элементов, рекомендуется использовать Eco — режим. Он доводит воду до температуры при которой погибают микробы и вредные микроорганизмы, но не соли и минеральные вещества не выпадают в осадок

Электролюкс EWH 50 Royal имеет многоступенчатую систему защиты и не требует особой розетки, его можно подключать к обычной, однако она должна быть надежно заземлена. Также не допускается использование удлинителей. При подключении к таким источникам воды как скважина или колодец необходимо установить фильтр грубой очистки, который можно найти в специализированных магазинах

Водонагреватель Electrolux EWH 50 Royal — это качество и надежность. Элегантный внешний вид и плоский корпус позволяют вписать его в любой интерьер, а интуитивно понятное управление и наличие экономичного режима делают использование еще более комфортным.