Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 2.0

Преимущества

Электроное управление

Бак из нержавеющей стали

Две ступени мощности 1,3/2,0 кВт

Сетевой кабель с вилкой в комплекте

Набор крепежных элементов

Подсветка дисплея

Цифровой дисплей

Индикация включения

Индикация температуры нагрева

Магниевый анод увеличенного размера

Предохранительный клапан давления

Защита от перегрева

Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) - 3

Время нагрева воды до 75°С - 180 мин

Макс. температура воды - 75 °С

Точность установки температуры - 1,0 °С

Возможно вертикальное или горизонтальное размещение Electrolux EWH 80 Centurio IQ 2.0

Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 2.0 имеет электронное управление и бак из нержавеющей стали. Предусмотрено две ступени мощности нагрева 1300/2000 Вт. Возможно вертикальное или горизонтальное размещение водонагревателя. Для защиты от коррозии предусмотрен магниевый анод увеличенного размера.