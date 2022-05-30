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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 2.0
5.0
3
24 190 ₽
25 590 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 2.0
Арт. Ю00000019790
5.0
3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 2.0
  • Персональная скидка

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 2.0

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  • -1 400 ₽
24 190 ₽
25 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. Ю00000019790
5.0
3

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Россия
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Да
Дисплей
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 400 ₽
24 190 ₽
25 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 2.0 имеет электронное управление и бак из нержавеющей стали. Предусмотрено две ступени мощности нагрева 1300/2000 Вт. Возможно вертикальное или горизонтальное размещение водонагревателя. Для защиты от коррозии предусмотрен магниевый анод увеличенного размера.

    Преимущества

    • Электроное управление
    • Бак из нержавеющей стали
    • Две ступени мощности 1,3/2,0 кВт
    • Сетевой кабель с вилкой в комплекте
    • Набор крепежных элементов
    • Подсветка дисплея
    • Цифровой дисплей
    • Индикация включения
    • Индикация температуры нагрева
    • Магниевый анод увеличенного размера
    • Предохранительный клапан давления
    • Защита от перегрева
    • Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) - 3
    • Время нагрева воды до 75°С - 180 мин
    • Макс. температура воды - 75 °С
    • Точность установки температуры - 1,0 °С
    • Возможно вертикальное или горизонтальное размещение Electrolux EWH 80 Centurio IQ 2.0