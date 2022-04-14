Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat

Преимущества

Система сухих ТЭНов, уникальная технология, которая продлевает срок службы вашего водонагревателя

Система Protect Tank: защитит от коррозии вашего прибора

С водонагревателями Electrolux серии Heatronic DryHeat горячая вода будет всегда. Благодаря электронному управлению, вы легко установите нужные параметры настройки, а с индикацией нагрева сможете видеть температуру воды с точностью до 1°С. Надёжную работу водонагревателя обеспечивает технология Protect Tank, а высококачественная изоляция из вспененного полиуретана, толщиной 22 мм, позволяет надолго сохранять температуру воды. Более того, функция Ultra memory позволяет запоминать заданную температуру нагрева воды и автоматически поддерживать её при каждом новом включении. Водонагреватели Heatronic DryHeat - современные технологии нагрева воды и простое управление.