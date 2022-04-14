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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat
    Арт. X3932995
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3932995
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • С водонагревателями Electrolux серии Heatronic DryHeat горячая вода будет всегда. Благодаря электронному управлению, вы легко установите нужные параметры настройки, а с индикацией нагрева сможете видеть температуру воды с точностью до 1°С. Надёжную работу водонагревателя обеспечивает технология Protect Tank, а высококачественная изоляция из вспененного полиуретана, толщиной 22 мм, позволяет надолго сохранять температуру воды. Более того, функция Ultra memory позволяет запоминать заданную температуру нагрева воды и автоматически поддерживать её при каждом новом включении. Водонагреватели Heatronic DryHeat - современные технологии нагрева воды и простое управление.

        Преимущества

        • Система сухих ТЭНов, уникальная технология, которая продлевает срок службы вашего водонагревателя
        • Система Protect Tank: защитит от коррозии вашего прибора