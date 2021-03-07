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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal
5.0
3
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal
    Арт. X393515
    5.0
    3
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393515
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal оснащен баком из медицинской нержавеющей стали высокого качества и медным нагревательным элементом с никелевым покрытием. За счет применения аргонной сварки нержавеющая сталь сохраняет свои антикоррозийные свойства. Для безопасности эксплуатации водонагревателя в комплект поставки входит устройство защитного отключения и предохранительный клапан.

        Преимущества

        • Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры
        • Плоский дизайн корпуса позволяет разместить водонагреватель даже в самых малогабаритных помещениях
        • Использование высококачественной теплоизоляции минимизирует тепловые потери и экономит электроэнергию на подогрев воды
        • Функция половинной и полной мощности
        • Возможность установки в помещениях с ограниченной мощностью электросети
        • Функция быстрого нагрева
        • Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте
        • Соответствие европейским стандартам качества
        • Магниевый анод обеспечивает защиту бака электрического накопительного водонагревателя Electrolux EWH 80 Royal от коррозии
        • Функция экономичного нагрева
        • Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C
        • Защита от сухого нагрева отключает нагревательный элемент в случае отсутствия воды в баке