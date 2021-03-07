Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal
Арт. X393515
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal оснащен баком из медицинской нержавеющей стали высокого качества и медным нагревательным элементом с никелевым покрытием. За счет применения аргонной сварки нержавеющая сталь сохраняет свои антикоррозийные свойства. Для безопасности эксплуатации водонагревателя в комплект поставки входит устройство защитного отключения и предохранительный клапан.
Преимущества
- Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры
- Плоский дизайн корпуса позволяет разместить водонагреватель даже в самых малогабаритных помещениях
- Использование высококачественной теплоизоляции минимизирует тепловые потери и экономит электроэнергию на подогрев воды
- Функция половинной и полной мощности
- Возможность установки в помещениях с ограниченной мощностью электросети
- Функция быстрого нагрева
- Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте
- Соответствие европейским стандартам качества
- Магниевый анод обеспечивает защиту бака электрического накопительного водонагревателя Electrolux EWH 80 Royal от коррозии
- Функция экономичного нагрева
- Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C
- Защита от сухого нагрева отключает нагревательный элемент в случае отсутствия воды в баке