Преимущества

Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры

Плоский дизайн корпуса позволяет разместить водонагреватель даже в самых малогабаритных помещениях

Использование высококачественной теплоизоляции минимизирует тепловые потери и экономит электроэнергию на подогрев воды

Функция половинной и полной мощности

Возможность установки в помещениях с ограниченной мощностью электросети

Функция быстрого нагрева

Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте

Соответствие европейским стандартам качества

Магниевый анод обеспечивает защиту бака электрического накопительного водонагревателя Electrolux EWH 80 Royal от коррозии

Функция экономичного нагрева

Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C

Защита от сухого нагрева отключает нагревательный элемент в случае отсутствия воды в баке

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Royal оснащен баком из медицинской нержавеющей стали высокого качества и медным нагревательным элементом с никелевым покрытием. За счет применения аргонной сварки нержавеющая сталь сохраняет свои антикоррозийные свойства. Для безопасности эксплуатации водонагревателя в комплект поставки входит устройство защитного отключения и предохранительный клапан.