Газовая колонка Electrolux GWH-350 RN
Арт. X1695628
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|722x350x256
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Electrolux GWH 350 RN оснащен горелкой, выполненной из нержавеющей стали. Теплообменник агрегата изготовлен из меди. Пьезоэлектрический розжиг упрощает запуск водонагревателя. Предусмотрено два режима работы: экономичный режим и режим максимальной мощности. На корпусе аппарата расположены переключатели, с помощью которых осуществляется регулировка параметров работы. За счет наличия смотрового окошка возможен визуальный контроль наличия пламени.
Преимущества:
- Пьезоэлектрический розжиг;
- Запальная горелка;
- Автоматический контроль температуры нагрева;
- Датчик тяги;
- Термопара автоматически прекращает подачу газа при погасании пламени;
- Гидравлический предохранительный клапан;
- Модулирующая горелка;
- Медный теплообменник с защитой от образования накипи;
- Специальное покрытие обеспечивает защиту теплообменника от высоких температур;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Два режима работы: экономичный и полная мощность.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.