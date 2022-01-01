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Газовая колонка Electrolux GWH-350 RN
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Electrolux GWH-350 RN
    Арт. X1695628
    Газовая колонка Electrolux GWH-350 RN

      Газовая колонка Electrolux GWH-350 RN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695628

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Габариты, мм
      		722x350x256
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Electrolux GWH 350 RN оснащен горелкой, выполненной из нержавеющей стали. Теплообменник агрегата изготовлен из меди. Пьезоэлектрический розжиг упрощает запуск водонагревателя. Предусмотрено два режима работы: экономичный режим и режим максимальной мощности. На корпусе аппарата расположены переключатели, с помощью которых осуществляется регулировка параметров работы. За счет наличия смотрового окошка возможен визуальный контроль наличия пламени.

        Преимущества:

        • Пьезоэлектрический розжиг;
        • Запальная горелка;
        • Автоматический контроль температуры нагрева;
        • Датчик тяги;
        • Термопара автоматически прекращает подачу газа при погасании пламени;
        • Гидравлический предохранительный клапан;
        • Модулирующая горелка;
        • Медный теплообменник с защитой от образования накипи;
        • Специальное покрытие обеспечивает защиту теплообменника от высоких температур;
        • Горелка из нержавеющей стали;
        • Два режима работы: экономичный и полная мощность.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка. 