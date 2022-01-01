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Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S
    Арт. X393431
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S
      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S
      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S
      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S
      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S

      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X393431

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S (3,5 kW) - душ включается автоматически при включении или выключении крана. Данный прибор оснащен спиральным нагревательным элементом, выполненным из меди. Температура нагрева воды зависит от величины потока. Данный водонагреватель укомплектован душевой насадкой и имеет три ступени мощности нагрева воды (1,5/20,/3,5 кВт).

        Преимущества

        • Медный спиральный нагревательный элемент
        • Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора
        • Гидравлическая система управления
        • Температура воды зависит от величины потока
        • Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана
        • Три режима мощности (1,5/2,0/3,5 кВт)
        • Датчик давления
        • Термостат защиты от перегрева
        • Душевая насадка в комплекте