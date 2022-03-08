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Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Арт. X393429
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Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Арт. X393429
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Способ подачи воды
|безнапорный
|
Мин. давление воды, бар
|0.7
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- Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS – это оптимальный вариант временной замены горячего водоснабжения. Несмотря на компактные размеры, он обладает значительной производительностью – нагревает 3 л воды за минуту. Несмотря на невысокую цену, Еlectrolux SMARTFIX 2.0 TS отвечает всем стандартам качества. Процесс работы регулируется гидравликой, которая поддерживает стабильную температуру независимо от напора воды. Механическое управление. Комфорт в использовании обеспечивают легкий монтаж и простая кнопочная панель.
Преимущества
- Медный спиральный нагревательный элемент
- Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора
- Гидравлическая система управления
- Температура воды зависит от величины потока
- Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана
- Три режима мощности (2.2/ 3.3/ 5.5 кВт)
- Датчик давления
- Термостат защиты от перегрева
- Душевая насадка и кран в комплекте