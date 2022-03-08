Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт

Преимущества

Медный спиральный нагревательный элемент

Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора

Гидравлическая система управления

Температура воды зависит от величины потока

Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана

Три режима мощности (2.2/ 3.3/ 5.5 кВт)

Датчик давления

Термостат защиты от перегрева

Душевая насадка и кран в комплекте

Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS – это оптимальный вариант временной замены горячего водоснабжения. Несмотря на компактные размеры, он обладает значительной производительностью – нагревает 3 л воды за минуту. Несмотря на невысокую цену, Еlectrolux SMARTFIX 2.0 TS отвечает всем стандартам качества. Процесс работы регулируется гидравликой, которая поддерживает стабильную температуру независимо от напора воды. Механическое управление. Комфорт в использовании обеспечивают легкий монтаж и простая кнопочная панель.