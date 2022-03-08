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Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
4.0
82
2 590 ₽
Проточные водонагреватели электрические
  • Персональная скидка
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Арт. X393429
4.0
82
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
  • Персональная скидка
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт

Проточный электрический водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт

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2 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X393429
4.0
82

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Способ подачи воды
безнапорный
Мин. давление воды, бар
0.7
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS – это оптимальный вариант временной замены горячего водоснабжения. Несмотря на компактные размеры, он обладает значительной производительностью – нагревает 3 л воды за минуту. Несмотря на невысокую цену, Еlectrolux  SMARTFIX 2.0 TS отвечает всем стандартам качества. Процесс работы регулируется гидравликой, которая поддерживает стабильную температуру независимо от напора воды. Механическое управление. Комфорт в использовании обеспечивают легкий  монтаж и простая кнопочная панель.

    Преимущества

    • Медный спиральный нагревательный элемент
    • Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора
    • Гидравлическая система управления
    • Температура воды зависит от величины потока
    • Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана
    • Три режима мощности (2.2/ 3.3/ 5.5 кВт)
    • Датчик давления
    • Термостат защиты от перегрева
    • Душевая насадка и кран в комплекте