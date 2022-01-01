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Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
    Арт. X393430
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
    Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS

      Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X393430

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS - кран+душ имеет гидравлическую систему управления, которая обеспечивает включение и выключение прибора при открытии и закрытии крана.

        Преимущества

        • Медный спиральный нагревательный элемент
        • Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора
        • Гидравлическая система управления
        • Температура воды зависит от величины потока
        • Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана
        • Три режима мощности (1,5/2,0/3,5 кВт)
        • Датчик давления
        • Термостат защиты от перегрева
        • Душевая насадка и кран в комплекте