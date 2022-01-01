Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS
Арт. X393430
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Защита от перегрева
|Да
- Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS - кран+душ имеет гидравлическую систему управления, которая обеспечивает включение и выключение прибора при открытии и закрытии крана.
Преимущества
- Медный спиральный нагревательный элемент
- Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора
- Гидравлическая система управления
- Температура воды зависит от величины потока
- Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана
- Три режима мощности (1,5/2,0/3,5 кВт)
- Датчик давления
- Термостат защиты от перегрева
- Душевая насадка и кран в комплекте