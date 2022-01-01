Преимущества

Медный спиральный нагревательный элемент

Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора

Гидравлическая система управления

Температура воды зависит от величины потока

Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана

Три режима мощности (1,5/2,0/3,5 кВт)

Датчик давления

Термостат защиты от перегрева

Душевая насадка и кран в комплекте

Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS - кран+душ имеет гидравлическую систему управления, которая обеспечивает включение и выключение прибора при открытии и закрытии крана.