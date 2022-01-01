Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран

Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS (5,5 kW) - кран+душ рассчитан на обслуживание одной водоразборной точки. Прибор имеет ступени мощности нагрева воды: 2,2/3,3/5,5 кВт. Нагревательный элемент водонагревателя выполнен из меди. Температура нагрева воды зависит от величины потока. Для долгого срока службы прибора и безопасной эксплуатации предусмотрен термостат защиты от перегрева.

Преимущества: