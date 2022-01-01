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Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
    Арт. X3933416
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран

      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3933416

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Количество нагревательных элементов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS (5,5 kW) - кран+душ рассчитан на обслуживание одной водоразборной точки. Прибор имеет ступени мощности нагрева воды: 2,2/3,3/5,5 кВт. Нагревательный элемент водонагревателя выполнен из меди. Температура нагрева воды зависит от величины потока. Для долгого срока службы прибора и безопасной эксплуатации предусмотрен термостат защиты от перегрева.

        Преимущества:

        • Медный спиральный нагревательный элемент
        • Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора
        • Гидравлическая система управления
        • Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана
        • Три режима мощности: 2.2/ 3.3/ 5.5 кВт
        • Датчик давления
        • Термостат защиты от перегрева
        • Душевая насадка и кран в комплекте