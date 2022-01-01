Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
Арт. X3933416
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт, душ, кран
Арт. X3933416
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Количество нагревательных элементов
|1
- Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS (5,5 kW) - кран+душ рассчитан на обслуживание одной водоразборной точки. Прибор имеет ступени мощности нагрева воды: 2,2/3,3/5,5 кВт. Нагревательный элемент водонагревателя выполнен из меди. Температура нагрева воды зависит от величины потока. Для долгого срока службы прибора и безопасной эксплуатации предусмотрен термостат защиты от перегрева.
Преимущества:
- Медный спиральный нагревательный элемент
- Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора
- Гидравлическая система управления
- Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана
- Три режима мощности: 2.2/ 3.3/ 5.5 кВт
- Датчик давления
- Термостат защиты от перегрева
- Душевая насадка и кран в комплекте