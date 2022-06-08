Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 50V

Преимущества

Тепловые потери при 60 градусах - 0.96 кВт*ч за 24 ч

Минимальное давление воды - 0.2 бар

Внешний регулятор температуры

Кабель питания с УЗО

Длина электрического кабеля Ariston PRO1 R INOX ABS 50 V 3700561 - 1 м

Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды - 100 мм

Теплоизоляция из пенополиуретана

Термостат

Предохранительный клапан

Магниевый анод

Водонагреватель Ariston PRO1 R INOX ABS 50 V 3700561 устанавливается в бытовых и хозяйственных помещениях для нагрева воды до 75 градусов. Благодаря теплоизоляции из пенополиуретана теплопотери минимальны. Внешний регулятор температуры позволяет легко задать рабочие параметры. Магниевый анод служит для эффективной защиты внутреннего бака от коррозии.