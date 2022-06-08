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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 50V
5.0
2
13 190 ₽
14 460 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 50V
Арт. О00000002814
5.0
2
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 50V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 50V
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 50V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 50V

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 50V

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  • -1 270 ₽
13 190 ₽
14 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000002814
5.0
2

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 270 ₽
13 190 ₽
14 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Водонагреватель Ariston PRO1 R INOX ABS 50 V 3700561 устанавливается в бытовых и хозяйственных помещениях для нагрева воды до 75 градусов. Благодаря теплоизоляции из пенополиуретана теплопотери минимальны. Внешний регулятор температуры позволяет легко задать рабочие параметры. Магниевый анод служит для эффективной защиты внутреннего бака от коррозии.

    Преимущества

    • Тепловые потери при 60 градусах - 0.96 кВт*ч за 24 ч
    • Минимальное давление воды - 0.2 бар
    • Внешний регулятор температуры
    • Кабель питания с УЗО
    • Длина электрического кабеля Ariston PRO1 R INOX ABS 50 V 3700561 - 1 м
    • Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды - 100 мм
    • Теплоизоляция из пенополиуретана
    • Термостат
    • Предохранительный клапан
    • Магниевый анод