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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 50V
Арт. О00000002814
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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 50V
Арт. О00000002814
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
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- Водонагреватель Ariston PRO1 R INOX ABS 50 V 3700561 устанавливается в бытовых и хозяйственных помещениях для нагрева воды до 75 градусов. Благодаря теплоизоляции из пенополиуретана теплопотери минимальны. Внешний регулятор температуры позволяет легко задать рабочие параметры. Магниевый анод служит для эффективной защиты внутреннего бака от коррозии.
Преимущества
- Тепловые потери при 60 градусах - 0.96 кВт*ч за 24 ч
- Минимальное давление воды - 0.2 бар
- Внешний регулятор температуры
- Кабель питания с УЗО
- Длина электрического кабеля Ariston PRO1 R INOX ABS 50 V 3700561 - 1 м
- Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды - 100 мм
- Теплоизоляция из пенополиуретана
- Термостат
- Предохранительный клапан
- Магниевый анод