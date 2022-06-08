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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
4.0
4
14 590 ₽
16 060 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Арт. О00000002815
4.0
4
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V

Дарим скидки за
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  • -1 470 ₽
14 590 ₽
16 060 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000002815
4.0
4

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 470 ₽
14 590 ₽
16 060 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R INOX 80 V предназначен для приготовления большого количества горячей воды. Накопительный резервуар вмещает до 80 литров воды. Данная модель обладает настенной установкой.

    Преимущества

    • Цилиндрический корпус
    • Один нагревательный элемент
    • Бак из нержавеющей стали с гарантией 7 лет
    • Предельная температура нагрева +75 °С, есть термометр
    • Механическое управление, питание от кабеля 1 м с вилкой
    • Есть УЗО
    • Настенная установка, строго вертикально
    • В данной модели предусмотрена система электрической безопасности с устройством защитного отключения
    • Для регулировки температуры нагрева предусмотрен механический термостат
    • В создании водонагревателя применена сварка MICRO PLAZMA TIG
    • Для надежной защиты от коррозии водонагреватель оборудован увеличенным магниевым анодом
    • Тестирование бака при 16 атм
    • Предохранительный клапан в комплекте