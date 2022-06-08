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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Арт. О00000002815
- Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 80V
Арт. О00000002815
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
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- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R INOX 80 V предназначен для приготовления большого количества горячей воды. Накопительный резервуар вмещает до 80 литров воды. Данная модель обладает настенной установкой.
Преимущества
- Цилиндрический корпус
- Один нагревательный элемент
- Бак из нержавеющей стали с гарантией 7 лет
- Предельная температура нагрева +75 °С, есть термометр
- Механическое управление, питание от кабеля 1 м с вилкой
- Есть УЗО
- Настенная установка, строго вертикально
- В данной модели предусмотрена система электрической безопасности с устройством защитного отключения
- Для регулировки температуры нагрева предусмотрен механический термостат
- В создании водонагревателя применена сварка MICRO PLAZMA TIG
- Для надежной защиты от коррозии водонагреватель оборудован увеличенным магниевым анодом
- Тестирование бака при 16 атм
- Предохранительный клапан в комплекте