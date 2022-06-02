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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Арт. О00000002763
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Арт. О00000002763
Характеристики
|
Производитель
|
Объем, л
|50
|
Мощность, кВт
|1.5
|
Тип ТЭН
|мокрый
|
Внутреннее покрытие бака
|эмалированная сталь
|
Макс. температура нагрева воды, °С
|75
|
Габариты, мм
|705x397x385
|
Способ установки
|вертикальный
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- Водонагреватель Electrolux EWH 50 Quantum Pro используется для нагрева воды до 65° С в баке из стали с покрытием из мелкодисперсной эмали и теплоизоляцией из пенополиуретана. Агрегат монтируется вертикально на стену, имеет простую и понятную панель управления. Водонагреватель защищен от сухого нагрева, перегрева, а также гидравлического давления, превышающего норму. Благодаря технологии Temperature control происходит автоматический контроль и индикация температуры воды.
Преимущества
- На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления
- С помощью ручки включения прибора можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
- Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии
- Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды
- Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери
- Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодисперсную эмаль
- Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии
- Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления
- Высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы
- Давление воды - 0,8-7,5 бар
- Класс защиты (электричество) - I класс
- Время нагрева - 98 мин
- Предохранительный клапан в комплекте
- Компактные габариты водонагревателя Electrolux EWH 50 Quantum Pro дают возможность устанавливать его даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише
- Один нагревательный элемент мощностью 1500 Вт