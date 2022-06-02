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Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
5.0
2
9 090 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Арт. О00000002763
5.0
2
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro 50

9 090 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-455 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 22 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000002763
5.0
2

Характеристики

Производитель
Electrolux
Объем, л
50
Мощность, кВт
1.5
Тип ТЭН
мокрый
Внутреннее покрытие бака
эмалированная сталь
Макс. температура нагрева воды, °С
75
Габариты, мм
705x397x385
Способ установки
вертикальный
Все характеристики
  • Персональная скидка
9 090 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-455 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 22 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Quantum Pro используется для нагрева воды до 65° С в баке из стали с покрытием из мелкодисперсной эмали и теплоизоляцией из пенополиуретана. Агрегат монтируется вертикально на стену, имеет простую и понятную панель управления. Водонагреватель защищен от сухого нагрева, перегрева, а также гидравлического давления, превышающего норму. Благодаря технологии Temperature control происходит автоматический контроль и индикация температуры воды.

    Преимущества

    • На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления
    • С помощью ручки включения прибора можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
    • Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии
    • Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды
    • Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери
    • Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодисперсную эмаль
    • Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии
    • Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления
    • Высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы
    • Давление воды - 0,8-7,5 бар
    • Класс защиты (электричество) - I класс
    • Время нагрева - 98 мин
    • Предохранительный клапан в комплекте
    • Компактные габариты водонагревателя Electrolux EWH 50 Quantum Pro дают возможность устанавливать его даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише
    • Один нагревательный элемент мощностью 1500 Вт