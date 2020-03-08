Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V

Преимущества

ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий

Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность

Встроенный электронный термометр

NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время

Защита от перегрева

Антиоксидная защита

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм

Теплоизоляция из пенополиуретана

Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя

Система автодиагностики

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 50 V - надежное устройство, оснащенное накопительным резервуаром на 50 литров воды и двумя нагревательными элементами, обеспечивающими ускоренный нагрев воды. Благодаря теплоизоляции из пенополиуретана осуществляется снижение потерь тепла, что обеспечивает медленное остывание воды в баке. Система автодиагностики упрощает обслуживание водонагревателя. Накопительный резервуар выполнен из нержавеющей стали.