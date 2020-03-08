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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V
3.8
5
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V
    Арт. X393410
    3.8
    5
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393410
      3.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 50 V  - надежное устройство, оснащенное накопительным резервуаром на 50 литров воды и двумя нагревательными элементами, обеспечивающими ускоренный нагрев воды. Благодаря теплоизоляции из пенополиуретана осуществляется снижение потерь тепла, что обеспечивает медленное остывание воды в баке. Система автодиагностики упрощает обслуживание водонагревателя. Накопительный резервуар выполнен из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
        • Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность
        • Встроенный электронный термометр
        • NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
        • Защита от перегрева
        • Антиоксидная защита
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
        • Тестирование бака при 16 атм
        • Теплоизоляция из пенополиуретана
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
        • Система автодиагностики