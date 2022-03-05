Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 100 V

Преимущества

Рационально расходует электроэнергию и быстро нагревает воду (функция "ECO", функция "ExtraPower/Double Power")

Оснащен несколькими элементами защиты: от перегрева, запуска без воды, поражения током

Имеет интуитивно понятное электронное управление и самодиагностику

Надежно защищен от коррозии

Произведен из прочных сплавов стали

Имеет эргономичный дизайн и компактные габариты (450x913x470 мм)

Подключается к стандартной однофазной электросети, не нуждается в специальном обслуживании

Водонагреватель ARISTON ABS PRO ECO PW 100 V эл. — это устройство, предназначенное для подготовки горячей воды, использующейся в бытовых нуждах. Его используют в квартирах, частных домах, на даче, а также прочих местах, где отсутствует горячая вода или возможны перебои с ее подачей. Водонагреватель ARISTON ABS PRO ECO PW 100 V эл. крепится к стене на специальном кронштейне. Прибор имеет два ТЭНа, с помощью которых происходит нагрев до максимальной температуры 80 градусов Цельсия. Нагреватель подает воду к нескольким точкам водоразбора. Накопительная емкость имеет объем 100 л.