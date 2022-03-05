Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 100 V
Арт. X393419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Водонагреватель ARISTON ABS PRO ECO PW 100 V эл. — это устройство, предназначенное для подготовки горячей воды, использующейся в бытовых нуждах. Его используют в квартирах, частных домах, на даче, а также прочих местах, где отсутствует горячая вода или возможны перебои с ее подачей. Водонагреватель ARISTON ABS PRO ECO PW 100 V эл. крепится к стене на специальном кронштейне. Прибор имеет два ТЭНа, с помощью которых происходит нагрев до максимальной температуры 80 градусов Цельсия. Нагреватель подает воду к нескольким точкам водоразбора. Накопительная емкость имеет объем 100 л.
Преимущества
- Рационально расходует электроэнергию и быстро нагревает воду (функция "ECO", функция "ExtraPower/Double Power")
- Оснащен несколькими элементами защиты: от перегрева, запуска без воды, поражения током
- Имеет интуитивно понятное электронное управление и самодиагностику
- Надежно защищен от коррозии
- Произведен из прочных сплавов стали
- Имеет эргономичный дизайн и компактные габариты (450x913x470 мм)
- Подключается к стандартной однофазной электросети, не нуждается в специальном обслуживании