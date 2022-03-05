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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 100 V
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 100 V
    Арт. X393419
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 100 V
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 100 V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 100 V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 100 V

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco PW 100 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393419
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель ARISTON ABS PRO ECO PW 100 V эл. — это устройство, предназначенное для подготовки горячей воды, использующейся в бытовых нуждах. Его используют в квартирах, частных домах, на даче, а также прочих местах, где отсутствует горячая вода или возможны перебои с ее подачей. Водонагреватель ARISTON ABS PRO ECO PW 100 V эл. крепится к стене на специальном кронштейне. Прибор имеет два ТЭНа, с помощью которых происходит нагрев до максимальной температуры 80 градусов Цельсия. Нагреватель подает воду к нескольким точкам водоразбора. Накопительная емкость имеет объем 100 л.

        Преимущества

        • Рационально расходует электроэнергию и быстро нагревает воду (функция "ECO", функция "ExtraPower/Double Power")
        • Оснащен несколькими элементами защиты: от перегрева, запуска без воды, поражения током
        • Имеет интуитивно понятное электронное управление и самодиагностику
        • Надежно защищен от коррозии
        • Произведен из прочных сплавов стали
        • Имеет эргономичный дизайн и компактные габариты (450x913x470 мм)
        • Подключается к стандартной однофазной электросети, не нуждается в специальном обслуживании