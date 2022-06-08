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Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V
Арт. О00000003234
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Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V
Арт. О00000003234
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
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- Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V оснащен прочным стальным баком объемом 50 литров. Бак имеет титановое покрытие. Водонагреватель служит для нагрева воды накопительным методом. Монтаж осуществляется вертикально в квартирах, частных домах, офисах или на дачах. На лицевой части прибора расположен термометр и индикатор нагрева, а на нижней части корпуса размещен регулятор температуры нагрева.
Преимущества
- Форма корпуса - цилиндрический узкий
- Материал корпуса Ariston LYDOS R ABS 3201971 - металл
- Цвет корпуса - белый
- На нижней крышке корпуса расположен механический регулятор температуры нагрева
- Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе
- Минимальное давление воды - 0,2 бар
- Длина электрического кабеля - 1 метр
- Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях
- Предохранительный клапан выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления
- Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды - 100 мм
- Устройство защитного отключения (УЗО)
- Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭНа) от коррозии
- Термостат контролирует температуру нагрева воды внутри водонагревателя
- Вертикальный монтаж
- Возможно снабжение горячей водой (не предназначенной для питья) нескольких точек водоразбора (ванна, кухня, туалет) с дальнейшим поддержанием заданной температуры в автоматическом режиме