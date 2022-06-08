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Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V
5.0
2
10 830 ₽
11 300 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V
Арт. О00000003234
5.0
2
Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V

Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V

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  • -470 ₽
10 830 ₽
11 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
Арт. О00000003234
5.0
2

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Италия
Родина бренда
Италия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -470 ₽
10 830 ₽
11 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V оснащен прочным стальным баком объемом 50 литров. Бак имеет титановое покрытие. Водонагреватель служит для нагрева воды накопительным методом. Монтаж осуществляется вертикально в квартирах, частных домах, офисах или на дачах. На лицевой части прибора расположен термометр и индикатор нагрева, а на нижней части корпуса размещен регулятор температуры нагрева.

    Преимущества

    • Форма корпуса - цилиндрический узкий
    • Материал корпуса Ariston LYDOS R ABS 3201971 - металл
    • Цвет корпуса - белый
    • На нижней крышке корпуса расположен механический регулятор температуры нагрева
    • Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе
    • Минимальное давление воды - 0,2 бар
    • Длина электрического кабеля - 1 метр
    • Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях
    • Предохранительный клапан выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления
    • Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды - 100 мм
    • Устройство защитного отключения (УЗО)
    • Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭНа) от коррозии
    • Термостат контролирует температуру нагрева воды внутри водонагревателя
    • Вертикальный монтаж
    • Возможно снабжение горячей водой (не предназначенной для питья) нескольких точек водоразбора (ванна, кухня, туалет) с дальнейшим поддержанием заданной температуры в автоматическом режиме