Преимущества

Форма корпуса - цилиндрический узкий

Материал корпуса Ariston LYDOS R ABS 3201971 - металл

Цвет корпуса - белый

На нижней крышке корпуса расположен механический регулятор температуры нагрева

Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе

Минимальное давление воды - 0,2 бар

Длина электрического кабеля - 1 метр

Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях

Предохранительный клапан выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления

Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды - 100 мм

Устройство защитного отключения (УЗО)

Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭНа) от коррозии

Термостат контролирует температуру нагрева воды внутри водонагревателя

Вертикальный монтаж

Возможно снабжение горячей водой (не предназначенной для питья) нескольких точек водоразбора (ванна, кухня, туалет) с дальнейшим поддержанием заданной температуры в автоматическом режиме

Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lydos ABS R 50 V оснащен прочным стальным баком объемом 50 литров. Бак имеет титановое покрытие. Водонагреватель служит для нагрева воды накопительным методом. Монтаж осуществляется вертикально в квартирах, частных домах, офисах или на дачах. На лицевой части прибора расположен термометр и индикатор нагрева, а на нижней части корпуса размещен регулятор температуры нагрева.