Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V

Преимущества

Плоский водонагреватель с надежным механическим управлением

Двойной внутренний бак Термекс MK 30 V ЭдЭ001692 изготовлен из нержавеющей стали

Классическая плоская форма

Стандартный белый цвет корпуса

3 уровня мощности: 800, 1200 и 2000 Вт, позволяющие выбрать один из вариантов режимов энергопотребления и нагрева: экономичный, стандартный и ускоренный

Световая индикация режимов работы для удобства пользования

2 кнопки выбора мощности 0,8, 1,2 и 2,0 кВт на фронтальной панели

Нестираемый указатель температуры на кольце регулятора

Нагревательный элемент выполнен из меди

Защита от включения без воды

Защиты от перегрева

Минимальное давление воды - 0,05 мПа

Класс защиты от поражения электрическим током - 1

Прибор оснащен УЗО

Функция "ускоренный нагрев

Накопительный водонагреватель Термекс MK 30 V ЭдЭ001692 является стильным и прочным прибором для нагрева воды. Вода накапливается в двойном баке объемом 30 литров. Двойной бак изготовлен из нержавеющей стали. Нагревательный элемент выполнен из меди. Изделие фиксируется на стену, имеет плоскую форму, благодаря чему водонагреватель будет занимать меньше места в помещении.