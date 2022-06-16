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Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
5.0
2
11 260 ₽
12 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
    Арт. О00000013871
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V

      • -1 230 ₽
      11 260 ₽
      12 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013871
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 230 ₽
      11 260 ₽
      12 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Накопительный водонагреватель Термекс MK 30 V ЭдЭ001692 является стильным и прочным прибором для нагрева воды. Вода накапливается в двойном баке объемом 30 литров. Двойной бак изготовлен из нержавеющей стали. Нагревательный элемент выполнен из меди. Изделие фиксируется на стену, имеет плоскую форму, благодаря чему водонагреватель будет занимать меньше места в помещении.

        Преимущества

        • Плоский водонагреватель с надежным механическим управлением
        • Двойной внутренний бак Термекс MK 30 V ЭдЭ001692 изготовлен из нержавеющей стали
        • Классическая плоская форма
        • Стандартный белый цвет корпуса
        • 3 уровня мощности: 800, 1200 и 2000 Вт, позволяющие выбрать один из вариантов режимов энергопотребления и нагрева: экономичный, стандартный и ускоренный
        • Световая индикация режимов работы для удобства пользования
        • 2 кнопки выбора мощности 0,8, 1,2 и 2,0 кВт на фронтальной панели
        • Нестираемый указатель температуры на кольце регулятора
        • Нагревательный элемент выполнен из меди
        • Защита от включения без воды
        • Защиты от перегрева
        • Минимальное давление воды - 0,05 мПа
        • Класс защиты от поражения электрическим током - 1
        • Прибор оснащен УЗО
        • Функция "ускоренный нагрев