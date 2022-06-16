Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 30 V
Арт. О00000013871
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
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- Накопительный водонагреватель Термекс MK 30 V ЭдЭ001692 является стильным и прочным прибором для нагрева воды. Вода накапливается в двойном баке объемом 30 литров. Двойной бак изготовлен из нержавеющей стали. Нагревательный элемент выполнен из меди. Изделие фиксируется на стену, имеет плоскую форму, благодаря чему водонагреватель будет занимать меньше места в помещении.
Преимущества
- Плоский водонагреватель с надежным механическим управлением
- Двойной внутренний бак Термекс MK 30 V ЭдЭ001692 изготовлен из нержавеющей стали
- Классическая плоская форма
- Стандартный белый цвет корпуса
- 3 уровня мощности: 800, 1200 и 2000 Вт, позволяющие выбрать один из вариантов режимов энергопотребления и нагрева: экономичный, стандартный и ускоренный
- Световая индикация режимов работы для удобства пользования
- 2 кнопки выбора мощности 0,8, 1,2 и 2,0 кВт на фронтальной панели
- Нестираемый указатель температуры на кольце регулятора
- Нагревательный элемент выполнен из меди
- Защита от включения без воды
- Защиты от перегрева
- Минимальное давление воды - 0,05 мПа
- Класс защиты от поражения электрическим током - 1
- Прибор оснащен УЗО
- Функция "ускоренный нагрев