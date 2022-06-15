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Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
5.0
2
10 742 ₽
11 190 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
    Арт. О00000007382
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V

      • -448 ₽
      10 742 ₽
      11 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000007382
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -448 ₽
      10 742 ₽
      11 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • THERMEX TitaniumHeat 100 V белый - электрический водонагреватель, который с легкостью решит проблему горячего водоснабжения квартиры, офиса, загородного дома и дачи. Водонагреватель оборудован накопительным баком на 100 литров - такой вместимости достаточно для постоянного оснащения горячей водой семьи из 4 человек. Стенки бака имеют множество слоев, которые вынуждают бак работать по принципу термоса, поддерживая температуру воды долгое время. Нагревательный элемент в конструкции устройства сделан из титанового сплава, устойчивого к ржавчине и накипи. Водонагреватель обладает мощностью 1,5 кВт, и способен нагревать воду до безопасной температуры 75° Цельсия. Прибор оснащен клапаном, отводящим избыточное давление, и термометром, отображающим текущую температуру нагрева воды. На передней панели водонагревателя имеются индикаторы, сигнализирующие о работе прибора, и поворотный регулятор для настройки нужной степени нагрева. Купить THERMEX TitaniumHeat 100 V с настенным типом установки можно прямо сейчас по привлекательной цене в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Производительность
        • Надежность
        • Простое управление
        • Быстрый нагрев воды
        • Долгое поддержание температуры
        • Коррозийная стойкость
        • Устойчивость к образованию накипи
        • Защита от поражения током
        • Предохранительный клапан
        • Термометр

        Комплектация

        • Водонагреватель
        • Предохранительный клапан
        • УЗО
        • Комплект крепежа
        • Инструкция
        • Упаковка