Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V

THERMEX TitaniumHeat 100 V белый - электрический водонагреватель, который с легкостью решит проблему горячего водоснабжения квартиры, офиса, загородного дома и дачи. Водонагреватель оборудован накопительным баком на 100 литров - такой вместимости достаточно для постоянного оснащения горячей водой семьи из 4 человек. Стенки бака имеют множество слоев, которые вынуждают бак работать по принципу термоса, поддерживая температуру воды долгое время. Нагревательный элемент в конструкции устройства сделан из титанового сплава, устойчивого к ржавчине и накипи. Водонагреватель обладает мощностью 1,5 кВт, и способен нагревать воду до безопасной температуры 75° Цельсия. Прибор оснащен клапаном, отводящим избыточное давление, и термометром, отображающим текущую температуру нагрева воды. На передней панели водонагревателя имеются индикаторы, сигнализирующие о работе прибора, и поворотный регулятор для настройки нужной степени нагрева. Купить THERMEX TitaniumHeat 100 V с настенным типом установки можно прямо сейчас по привлекательной цене в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества

Производительность

Надежность

Простое управление

Быстрый нагрев воды

Долгое поддержание температуры

Коррозийная стойкость

Устойчивость к образованию накипи

Защита от поражения током

Предохранительный клапан

Термометр

Комплектация