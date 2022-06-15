Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
Арт. О00000007382
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
С этим товаром смотрят
- THERMEX TitaniumHeat 100 V белый - электрический водонагреватель, который с легкостью решит проблему горячего водоснабжения квартиры, офиса, загородного дома и дачи. Водонагреватель оборудован накопительным баком на 100 литров - такой вместимости достаточно для постоянного оснащения горячей водой семьи из 4 человек. Стенки бака имеют множество слоев, которые вынуждают бак работать по принципу термоса, поддерживая температуру воды долгое время. Нагревательный элемент в конструкции устройства сделан из титанового сплава, устойчивого к ржавчине и накипи. Водонагреватель обладает мощностью 1,5 кВт, и способен нагревать воду до безопасной температуры 75° Цельсия. Прибор оснащен клапаном, отводящим избыточное давление, и термометром, отображающим текущую температуру нагрева воды. На передней панели водонагревателя имеются индикаторы, сигнализирующие о работе прибора, и поворотный регулятор для настройки нужной степени нагрева. Купить THERMEX TitaniumHeat 100 V с настенным типом установки можно прямо сейчас по привлекательной цене в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества
- Производительность
- Надежность
- Простое управление
- Быстрый нагрев воды
- Долгое поддержание температуры
- Коррозийная стойкость
- Устойчивость к образованию накипи
- Защита от поражения током
- Предохранительный клапан
- Термометр
Комплектация
- Водонагреватель
- Предохранительный клапан
- УЗО
- Комплект крепежа
- Инструкция
- Упаковка